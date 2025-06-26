Ночью над Черноземьем уничтожили 26 БПЛА

Дежурные средства ПВО ночью сбили над Россией 50 беспилотников, в том числе 23 над Курской областью и три над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны России.

Оперштаб Курской области подтвердил информацию оборонного ведомства, не уточнив информацию о последствиях массированной атаки. В регионе с 18:20 25 июня до 6:13 26 июня действовала опасность удара БПЛА.

Власти Белгородской области не прокомментировали атаки.

За вчерашний день над Воронежской областью уничтожили около 40 БПЛА. По данным губернатора Александра Гусева, никто не пострадал. Однако в фермерском хозяйстве одного из районов обломками беспилотника были незначительно повреждены комбайн и забор.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова