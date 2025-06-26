Юра Борисов получил приглашение стать членом Американской киноакадемии

Российский актер Юра Борисов получил приглашение стать членом Американской академии кинематографических искусств и наук. Об этом сообщает издание Variety.

Вместе с Юрой Борисовым в число приглашенных вошли 533 работника кинематографа — актеры, режиссеры, художники по костюмам, продюсеры и монтажеры.

Среди актеров в списке также Эндрю Скотт, Ариана Гранде, Фернанда Торрес, Себастьян Стэн, Джейсон Момоа и другие, а также недавние обладатели «Оскара» — Киран Калкин и Майки Мэдисон. Всего приглашен 91 номинант на «Оскар» и 26 обладателей этой премии.

Юра Борисов был номинирован на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера, однако уступил награду Кирану Калкину. The Hollywood Reporter писал со ссылкой на источники, что сейчас российский актер также ведет переговоры об участии в новом проекте итальянского режиссера Луки Гуаданьино.