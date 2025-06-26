Россия призвала ООН отреагировать на удар ВСУ по китайским журналистам

ВСУ ударили беспилотником по съемочной группе китайского телеканала Phoenix, работавшей в Курской области. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала профильные международные структуры отреагировать на атаку.

«Гендиректор ЮНЕСКО, Верховный комиссар ООН по правам человека, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ обязаны оперативно отреагировать и дать надлежащую оценку террористическим действиям»,— написала она в Telegram-канале.

Группа китайского телеканала снимала репортаж о восстановлении мирной жизни в Курской области. Представитель МИД заявила, что ВСУ целенаправленно ударили по съемочной группе в курском поселке Коренево. В результате пострадал один журналист. На нем был надет бронежилет с опознавательными знаками прессы, подчеркнула госпожа Захарова.

По информации врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, у пострадавшего журналиста Лу Юйгуана нарушен кожный покров на голове, других ранений нет. Он был обследован в областной больнице и отказался от госпитализации.