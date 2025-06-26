В Курской области получил ранения журналист из Китая
Корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан получил ранения в курском поселке Коренево, который расположен неподалеку от границы с Украиной.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram, что Лу Юйгуан самостоятельно направился в приграничный поселок. Ранения он получил в результате удара украинского беспилотника.
У журналиста открытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана теменной области. Вскоре корреспондента доставят в Курскую областную больницу. «Наши врачи сделают все, чтобы сохранить его жизнь и здоровье»,— написал господин Хинштейн.
Первые репортажи Лу Юйгуана из зоны спецоперации были сделаны в марте 2022 года. Журналист отмечен российскими госнаградами. Ему — 63 года.