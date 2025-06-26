Анна Винтур покинет пост главного редактора американского Vogue

Главный редактор американского Vogue Анна Винтур покидает свой пост после 37 лет работы. Об этом сообщают Fashion Week Daily и WWD.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Kelly / Reuters Фото: Andrew Kelly / Reuters

75-летняя Анна Винтур продолжит занимать должность главного контент-менеджера Vogue и главного контент-директора Conde Nast. Госпожа Винтур объявила о решении на собрании с сотрудниками 25 июня. По информации журналов, она сама выберет нового главного редактора.

Анна Винтур присоединилась к американскому Vogue в 1983 году в должности креативного директора. С 1985 по 1987 год она возглавляла британское издание журнала, затем стала главным редактором американского. Помимо деятельности в журнале, она также консультировала бренды по вопросам ведения бизнеса, включая Марка Джейкобса и Тома Форда.

В 1995 году госпожа Винтур стала сопредседателем ежегодного благотворительного мероприятия Met Gala. Анна Винтур стала прототипом главной героини фильма «Дьявол носит Prada» (2006) по одноименной книге Лорен Вайсбергер.