Бесполезное не значит вредное

Почти треть российских врачей регулярно назначают пациентам гомеопатические препараты — такие результаты показал опрос профессиональных сервисов «Актион Медицина» и «Врачи.рф». Ранее комиссия РАН по лженауке призвала Минздрав отозвать клинические рекомендации, куда включена гомеопатия, однако почти половина опрошенных медиков не согласились в этом вопросе с академиками. Впрочем, некоторые опрошенные “Ъ” врачи допускают использование гомеопатии как плацебо, но только если от болезни нет эффективных лекарств или если человек здоров, но страстно желает лечиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сервис «Актион Медицина» и профессиональное сообщество «Врачи.рф» провели опрос медицинских работников об их отношении к гомеопатии. Поводом стал недавний призыв комиссии РАН по лженауке к Минздраву отозвать клинические рекомендации, в которые включены гомеопатические препараты «Анаферон», «Эргоферон» и «Колофорт». В приложении к заявлению комиссия напомнила, что российские и зарубежные ученые давно «убедительно обосновали научную несостоятельность применения таких препаратов в медицине».

Гомеопатия как метод лечения была предложена в начале XIX века. Она основана на двух принципах. Первый — «подобное лечится подобным», второй — «закон бесконечно малых доз». Гомеопаты многократно разводят лекарственные препараты водой — иногда до уровня, когда в ней не остается ни одной молекулы действующего вещества.

Клинические рекомендации — «основанные на научных доказательствах» алгоритмы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов. С 2022 года российские медорганизации поэтапно переходят на работу в соответствии с этими рекомендациями.

Опрос об отношении к гомеопатии прошли прочти 800 российских врачей. Выяснилось, что 47% из них никогда не назначают такие препараты, однако 26% делают это регулярно. Почти 40% опрошенных врачей считают, что гомеопатические препараты положительно влияют на исход лечения.

Чуть больше половины респондентов (52%) поддерживают исключение таких препаратов из клинических рекомендаций. Но 45% считают, что их надо там оставить (подробнее см. инфографику). Наконец, 58% опрошенных врачей сталкивались с ситуацией, когда пациенты сами просят назначить именно гомеопатию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева напоминает: фундаментальные принципы доказательной медицины и современные научные данные полностью отрицают какую-либо эффективность гомеопатии. Но российские врачи, по ее словам, «вынуждены» назначать такие препараты при ряде заболеваний, так как они упомянуты в клинических рекомендациях.

Госпожа Агаева признает, что некоторые врачи прописывают гомеопатию в ситуации, когда специфического лечения просто нет, но пациент ждет рецепта — например, при простудных заболеваниях. Соорганизатор клуба «Цифровая Медицина» НТИ HealthNet гериатр Глеб Краснов не видит ничего страшного в том, чтобы в такой ситуации дать человеку таблетку, у которой нет лечебных и побочных эффектов: «Иногда люди ищут лечение, когда в нем в принципе нет необходимости». Однако гомеопатию недопустимо использовать как лекарство в ситуации, когда человеку нужна реальная помощь препаратами доказанной эффективности, подчеркивает господин Краснов. А ведущий эксперт «Актион Медицины» Наталья Журавлева напоминает, что при откровенно небольшой стоимости производства гомеопатические препараты стоят довольно дорого. Такую ситуацию уже нельзя назвать безвредной, настаивает она, особенно когда человек покупает гомеопатию и одновременно экономит на реальных лекарствах.

«Если профессиональные врачи в рамках своей ассоциации и практической деятельности считают, что гомеопатическое средство эффективно в лечении тех или иных заболеваний, то нет ничего плохого в том, чтобы его применять»,— говорит глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

В пресс-службе Минздрава РФ не прокомментировали “Ъ” результаты опроса. Однако в ведомстве напомнили, что в клинические рекомендации включают препараты, имеющие государственную регистрацию. Она же выдается «по результатам экспертизы доказательной базы эффективности, безопасности и качества», а также «на основании экспертной оценки соотношения пользы к возможному риску при медицинском применении конкретного лекарственного препарата».

Наталья Костарнова