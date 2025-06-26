Убивший инспектора МАДИ в «Зарядье» боец ММА получил 28 лет

Военный суд приговорил к 28 годам бойца ММА Ламберда Ахьядова, убившего инспектора Московской административной дорожной инспекции в парке «Зарядье». Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Первые семь лет Ахьядов будет отбывать в тюрьме. Кроме того, суд взыскал с Ахьядова 3,1 млн руб. Он признан виновным по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудника полиции, применении насилия к полицейскому и участии в деятельности террористической организации.

Согласно материалам дела, 31 декабря 2022 года обвиняемый убил сотрудника МАДИ под Парящим мостом в парке «Зарядье». Экс-боец нанес ему 16 ножевых ранений, от которых мужчина скончался на месте. По версии следствия, боец планировал завладеть табельным оружием сотрудника полиции, чтобы устроить стрельбу в парке. Однако у убитого им сотрудника МАДИ не было пистолета. Обвиняемый присягнул на верность «Исламскому государству» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Подробнее — в материале «Ъ» «Боец террористической направленности».