Фиктивный брак жительницы Всеволожска с мигрантом обернулся уголовным делом

Полиция нашла 37-летнего уроженца одной из среднеазиатских стран, который фиктивно женился на 46-летней жительнице Всеволожска, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Взамен мигрант пообещал «возлюбленной» 30 тысяч рублей.

Следом приезжий тут же подал документы в уполномоченные органы, что в итоге позволило ему незаконно находиться на территории России. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Организатору противоправной схемы и фиктивной супруге избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ректора Гатчинского госуниверситета задержали по делу о легализации мигрантов. По данным следствия, руководство вуза помогало жителям арабских стран с получением учебной визы.

Андрей Маркелов