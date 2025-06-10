Ректора Гатчинского госуниверситета задержали по делу о легализации мигрантов

Во вторник, 10 июня, силовики пришли с обысками в Гатчинский государственный университет. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленобласти, расследуется уголовное дело в рамках ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции).

По предварительной версии, руководство вуза за деньги помогало иностранцам с получением учебной визы. Так, в ноябре 2024 года университет якобы разослал жителям арабских стран более 20 приглашений на обучение, в дальнейшем учреждение ходатайствовало о его продлении. Все это, считает следствие, ректорат делал за плату в 100-150 тыс. руб. с каждого «студента».

«Иностранцы въехали на территорию нашей страны и встали на учет в подразделении миграции. Однако фактически приезжие студенты в образовательной организации не обучались и обучаться не намеревались»,— сообщили в управлении.

Как считают в правоохранительных органах, для осуществления этой схемы ректор университета Александр Туфанов заключил договор с неким индивидуальным предпринимателем из Подмосковья. Для этого глава вуза якобы поручил экс-проректору подготовить фиктивные приглашения на обучение. При этом для оформления всех бюрократических тонкостей подозреваемые специально устроили в университет пять своих людей, считает следствие. По данным портала 47news, Александр Туфанов был задержан.

Обыски прошли не только в самом вузе, но и по домам предполагаемых организаторов канала нелегальной миграции. Следствие устанавливает иных лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Дарья Астанина