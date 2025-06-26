Подмосковных таксистов принудят к краеведению

Подмосковных таксистов, не знающих местонахождение «местных достопримечательностей», будут штрафовать на 5 тыс. рублей — такой закон утвердила Мособлдума. Теперь для работы «под шашечками» водителям придется пройти аттестацию, которая подразумевает десять вопросов о «путях подъезда» к больницам, вокзалам, органам власти и культурным объектам. Ранее аналогичные правила ввела столица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проект поправок к региональному КоАП в мае 2025 года в Мособлдуму внес губернатор Андрей Воробьев. Он предложил добавить туда статью о «нарушении требований, предъявляемых к водителю легкового такси». Упомянутые требования были введены двумя месяцами ранее: таксист должен знать правила перевозки багажа, а также ориентироваться в местонахождении областных больниц, вокзалов, стадионов, школ, органов власти, «местных достопримечательностей» и владеть информацией «о путях подъезда» к ним. По этим темам подготовлено 300 вариантов вопросов, из которых претенденту в таксисты случайным образом достаются 10; на ответ дается в общей сложности 20 минут. Тест можно проходить в пяти центрах аттестации либо онлайн.

Вводить подобную проверку регионам разрешил федеральный закон о такси, вступивший в силу 1 сентября 2023 года.

В пояснительной записке к подмосковному законопроекту дается понять, что таксисты должны аттестоваться через автоматизированную систему (в соответствии с соглашением между Москвой и областью), а сама процедура нужна «для соблюдения правил дорожного движения, повышения безопасности поездок и ориентирования в экстренных ситуациях». Работа таксистом без аттестации грозит штрафом в 5 тыс. рублей.

По данным столичного департамента транспорта, в Москве и области насчитывается 200,3 тыс. легковых такси (из них 82,2 тыс. в столице). В Москве ежесуточно выходят на линию около 46 тыс. машин, в области — 50 тыс. В комиссии Мосгордумы по транспорту представляли данные, что в Москве ежедневно совершается 1,7 млн поездок на такси, при этом водитель в среднем выполняет 13 заказов за смену.

Мособлдума приняла законопроект в первом чтении в мае 2025 года (см. “Ъ” от 15 мая), а теперь утвердила его окончательно, причем единогласно. Как отметил на парламентских слушаниях глава комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин, законопроект с аналогичными штрафами был за это время принят и в Москве (Мосгордума утвердила его 21 мая). В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщали, что таксистам помимо достопримечательностей нужно владеть русским языком и знать номера телефонов экстренных служб.

Полномочия штрафовать таксистов за отсутствие аттестации получили 72 сотрудника областного минтранса, говорится в пояснительной записке.

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов говорит, что в Москве почти все таксисты уже прошли тесты. «Незначительное количество водителей не справились с аттестацией либо отказываются ее сдавать и работают не столь качественно. Но, думаю, со временем даже они сдадут тест, так как штраф, с одной стороны, мотивирует сдавать экзамены, с другой — не является препятствием для работы в отрасли»,— полагает он.

Александр Воронов