С БАМа сошел «Эталон»

Как стало известно “Ъ”, систему оперативного управления (СОУ) «Эталон», которая использовалась для отслеживания проектов расширения БАМа и Транссиба, планируется заменить новым продуктом. Минтранс приостановил использование «Эталона» из-за споров с правообладателем в том числе по стоимости услуг и теперь разрабатывает техническое задание на создание альтернативы. Стоимость и сроки разработки подобной системы будут существенными, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минтранс планирует заказать новую систему отслеживания хода расширения БАМа и Транссиба взамен функционировавшей ранее СОУ «Эталон», рассказал “Ъ” источник. По его словам, глава Минтранса Роман Старовойт в отправленном в мае письме попросил президента РФ Владимира Путина поддержать подход министерства. В Минтрансе от комментариев отказались.

По словам собеседника “Ъ”, система работала с 2021 по март 2024 года, когда Минтранс приостановил ее использование из-за возникших разногласий с правообладателем относительно стоимости и обеспечения информационной безопасности. В разработчике СОУ «Эталон» — красноярском ООО «Сибирские интеграционные системы» — “Ъ” комментариев не дали.

«Эталон» использовался для контроля реализации нацпроектов «Безопасные качественные дороги» и «Комплексный план расширения магистральной инфраструктуры» (КПМИ). СОУ позволяет получать данные о финансировании и ходе контрактации каждого объекта, объемах выполненных работ, исполнителях и т. д., сказано в материалах нацпроектов. На 2022 год в системе работали более 8 тыс. пользователей в 84 субъектах РФ, обрабатывалась информация о более чем 140 тыс. объектов.

Полный объем затрат на создание этого программного продукта не раскрывался. По данным СПАРК, в 2019–2022 годах «Сибирские интеграционные системы» заключили контракты с Минтрансом и Росавтодором на предоставление прав использования «Эталона» и поддержку пользователей общей стоимостью более 500 млн руб.

Для получения ранее действовавшего продукта в 2019 году подконтрольное Минтрансу ФКУ «Ространсмодернизация» заказало у подведомственного министерству ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» создание подсистемы «Единая информационная система мониторинга хода реализации транспортной части КПМИ на период до 2024 года» за 669,6 млн руб.

Собеседники “Ъ” с теплотой вспоминают «Эталон» как источник оперативной информации, дающий возможность знакомиться с актуальным состоянием проекта широкому кругу участников мониторинга расширения БАМа и Транссиба. Доступ, подтверждает один из них, был потерян в марте 2024 года: программа не давала возможности в нее войти, писалось, что доступ временно ограничен из-за истечения срока использования, и предлагалось обратиться в Минтранс. С тех пор мониторинг проводился без цифровых продуктов на заседаниях комиссии по развитию железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока, совете директоров ОАО РЖД и совещаниях в Минтрансе. Один из источников “Ъ” говорит о резком снижении качества слежения за ходом исполнения показателей КПМИ на Восточном полигоне после того, как этим в 2024 году перестал заниматься вице-премьер Марат Хуснуллин.

Сейчас, говорит источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, для возобновления полноценного контроля над завершением мероприятий второго и исполнением третьего этапа расширения Восточного полигона Минтранс разрабатывает техническое задание на создание иной межведомственной цифровой системы. По его словам, после выделения бюджетных средств будет подготовлен план-график создания и внедрения нового решения.

Стоимость разработки и внедрения подобной системы точно не будет низкой, уверена директор бизнес-направления «Строительство» департамента отраслевых решений ГК «Рексофт» Дарья Киреева. По ее оценкам, учитывая масштаб строительных проектов, количество подразделений и необходимость интеграции с государственными системами, затраты существенно превысят условные 5–10 млн руб. «Сроки тоже будут небыстрыми — если только не взять за основу уже готовую платформу и не адаптировать ее под нужды Минтранса»,— указывает госпожа Киреева. Она добавляет, что СОУ «Эталон» «Сибирских интеграционных систем» — это, по сути, аналог продукта «Экзон» одноименной компании. А «Экзон», уточняет Дарья Киреева, сейчас активно внедряет Минстрой для своих подведомственных организаций в рамках цифровой вертикали. По ее словам, создать аналогичную систему теоретически могли бы подразделения «Росатома», имеющие большой опыт управления масштабными стройками, совместно с Минтрансом, «Ростелекомом», Setl Tech (Setl Group) либо независимые игроки рынка заказной разработки.

Наталья Скорлыгина, Татьяна Исакова, Владимир Лавицкий