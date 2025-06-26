Доллар реагирует на замену

Индекс доллара обновил трехлетний минимум в третий раз с начала года. На лондонской бирже ICE 26 июня показатель опускался ниже 97 пунктов. Эксперты связывают это с ситуацией вокруг главы ФРС. 25 июня газета The Wall Street Journal сообщила, что Дональд Трамп уже подбирает кандидатуру на замену Джерому Пауэллу. Следующего главу Федеральной резервной системы президент может назвать уже летом 2025-го, хотя полномочия Пауэла истекают только в 2026 году. При этом известно, что Трамп хочет видеть ставку ФРС более мягкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как будут реагировать на эту ситуацию рынки? Доллар продолжит слабеть, причем не исключено, что весьма существенно. К тому же инвесторы в американский госдолг могут запаниковать, говорит экономист Сергей Хестанов: «Напряженная ситуация с бюджетом и перспективы возможной смены главы ФРС создают сильное давление на доллар. Наиболее вероятным сценарием, особенно если это окажется досрочная замена, является приход нового главы Федеральной резервной системы, который априори будет иметь "голубиный" настрой на мягкую денежно-кредитную политику.

Когда ситуация с бюджетом напряженная, и сохраняются риски дальнейшего роста инфляции, это может привести к тому, что стоимость доллара относительно других так называемых твердых валют заметно снизится. У США в настоящее время нагрузка на бюджет, связанная с обслуживанием госдолга, достаточно высокая — около 5% ВВП. Соответственно, любые, даже косвенные сомнения в принятии решений со стороны финансовых властей могут конвертироваться в рост доходности по госбумагам, в отток капитала. И как результат ослабление доллара и рост инфляции. Если падение американской валюты окажется очень резким, это может вызвать цепную реакцию. Поэтому с оговоркой, что ослабление будет плавным, можно предположить, что оно может составить и 30%».

В списке тех, кто может заменить Пауэлла на посту главы ФРС, возглавлявший Федрезерв до 2011 года Кевин Уорш, директор национального экономического совета Кевин Хассет, министр финансов Скотт Бессент, бывший президент Всемирного банка Дэвид Малпас и член совета управляющих ФРМ Кристофер Уоллар. Правда, некоторые из кандидатов уже заявили, что не заинтересованы в работе на должности руководителя ФРС.

Крайне негативным последствием давления Трампа на Пауэлла и его замена может стать то, что инвесторы перестанут считать Федрезерв совершенно независимой организацией, полагает инвестиционный стратег компании «Арикапитал» Сергей Суверов: «Трамп пытается разрушить традиционные для американской экономики институты. И понятно, что если Федеральная резервная система будет зависима от администрации президента США, то инвестиционное сообщество воспримет это не очень хорошо. ФРС всегда была независимым от исполнительной власти институтом. Тем более Трамп требует от нее более мягкой денежно-кредитной политики, что не очень сочетается с торговыми войнами, которые начал американский президент, и с возможным повышением уровня инфляции США.

Вот в этих условиях политика Федрезерва скорее должна быть относительно жесткой. Мы видим, что индекс доллара уже падает, и скорее всего он продолжит снижаться, потому что в США может повториться турецкий сценарий: когда президент Реджеп Тайип Эрдоган вводил мягкие и низкие процентные ставки, невзирая на высокую инфляцию, это приводило к еще большему росту ценового давления. Конечно, рынкам не очень нравится такой сценарий».

Официальный курс доллара на пятницу от ЦБ — 78 руб. За день он вырос на три копейки.

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Андрей Загорский