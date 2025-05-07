ФРС держит паузу

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам майского заседания сохранила ключевую ставку на уровне 4,25–4,5% годовых. Это ожидаемое решение во многом обусловлено неопределенностью, которая сохраняется вокруг тарифной политики Дональда Трампа. Подтолкнуть ФРС к возобновлению смягчения денежно-кредитной политики не смогли ни данные о сокращении американского ВВП в первом квартале, ни снижение дефлятора потребительских расходов в марте. Аналитики ждут, что к снижению ставки ФРС вернется не раньше июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacquelyn Martin / AP Фото: Jacquelyn Martin / AP

Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам заседания 6–7 мая единогласно решил не менять ключевую ставку — она оставлена на уровне 4,25–4,5% годовых. Такой диапазон сохраняется с декабря 2024 года: тогда пауза после снижения ставки на трех заседаниях подряд объяснялась рисками, усилившимися в связи с приходом к власти Дональда Трампа. По мере реализации экономических планов президента США ФРС стремилась сохранять сдержанную риторику — осторожность проявлялась не только в заявлениях, но и в действиях. Именно поэтому решение, фактически объясняющееся растущей неопределенностью вокруг тарифов, было ожидаемым.

Инфляция в США, по оценке ФРС, пока остается «несколько повышенной» (аналогичная формулировка содержалась в предыдущем заявлении).

При этом в марте рост цен замедлился до 2,4% с 2,8% в феврале. Дефлятор потребительских расходов (PCE, более чувствительный индикатор, на который ориентируется регулятор) составил 2,3% после 2,7% месяцем ранее, базовый показатель (Core PCE, без учета продовольствия и энергоносителей) — 2,6% после 2,8%.

На горизонте ближайших месяцев инфляция в США может ускориться: быстрее дорожать будут не только импортные товары, но и продукция американских производителей. ФРС ждет, что в 2025 году инфляция составит 2,7% (декабрьский прогноз предполагал 2,5%). На фоне неопределенности продолжили расти инфляционные ожидания: по апрельским данным, через год домохозяйства ждут показателя темпа роста цен на уровне 6,5% — это максимум с 1981 года. Повышение ожиданий глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции напрямую связал с введением торговых ограничений. Регулятор ожидает, что к целевым 2% ожидания по инфляции приблизятся только в следующем году.

Не спешит со смягчением денежно-кредитной политики регулятор в том числе из-за данных о рынке труда, которые подтвердили его устойчивость в апреле.

В прошлом месяце незначительно замедлился прирост рабочих мест: до 177 тыс. со 185 тыс. в марте, фактический результат оказался выше прогнозных 130 тыс. Безработица, как и ожидалось, осталась на уровне 4,2%. По оценкам ФРС, условия на рынке труда остаются «стабильными». Впрочем, по словам Джерома Пауэлла, на фоне торговых ограничений риски выросли не только по части разгона инфляции, но и в отношении роста безработицы.

При этом пока регулятор полагает, что устойчивым остается расширение деловой активности — несмотря на сокращение ВВП в первом квартале (это произошло впервые за три года, снижение составило 0,3%, см. “Ъ” от 5 мая). Заметное расширение импорта, которым объяснялся спад, ФРС фактически признала временным явлением.

Опережающие индикаторы оптимизма аналитикам пока не добавляют.

Композитный индекс PMI хотя и находится выше отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от спада, заметно снизился в апреле: до минимальных с весны 2023-го 50,6 пункта после 53,5 пункта в марте. Индустриальный PMI остался на мартовском уровне в 50,2 пункта (минимум с конца прошлого года), а индикатор в услугах опустился до 50,8 пункта с 54,4 пункта в марте. Отметим, по оценкам Института управления поставками (ISM), индекс деловой активности в промышленности уже оказался в зоне спада, составив в апреле 48,7 пункта.

Несмотря на поступающие данные, раньше июля смягчения политики ФРС рынок не ждет. Пока аналитики, опрошенные Trading Economics, а также экономисты Goldman Sachs предполагают, что до конца года ФРС снизит ставку трижды — в сумме на 75 базисных пунктов. В Citi прогнозируют, что при ухудшении экономических перспектив сокращений ставки в 2025 году может быть пять. На пресс-конференции Джером Пауэлл дал понять, что торопиться со смягчением ДКП регулятор не планирует.

Кристина Боровикова