В Петербурге начались дорожные работы на Боровом мосту через Обводный канал

На Боровом мосту через Обводный канал в Петербурге стартовали работы по обновлению асфальта. Дорожное полотно планируется заменить на площади 731,8 кв. метров — ремонт затронет проезжую часть и тротуары, сообщили 26 июня в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

В настоящее время в этой локации дорожники также приступили к финальному этапу работ на Боровой улице — на участке от Разъезжей улицы до набережной Обводного канала. Там уже уложили новый асфальт на проезжей части. В настоящее время ведутся работы по обновлению покрытия на тротуарах, а впереди — нанесение новой разметки термопластиком.

Как уточнили в КРТИ, в связи с ремонтными работами движение транспорта по Боровому мосту будет ограничено вплоть до 12 июля.

Ранее «Ъ-СПб» писал о внеплановых разводках мостов в центре Петербурга в связи с проведением репетиций праздника выпускников «Алые паруса».

Андрей Цедрик