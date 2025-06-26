Мосты в центре Петербурга начали разводить вне графика из-за репетиций «Алых парусов»

В центре Петербурга начались внеурочные разводки мостов в связи с репетициями праздника выпускников «Алые паруса». Готовящиеся мероприятия повлияют на маршруты водителей уже вечером в четверг, 26 июня, напоминает «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Давид Френкель, Коммерсантъ Фото: Давид Френкель, Коммерсантъ

В частности, на Троицком мосту 26 июня будет полностью перекрыто движение с 19:50 до 02:30 пятницы, 27 июня. Помимо этого, переправа окажется недоступна для автомобилистов и пешеходов с 19:50 27 июня до 02:30 28 июня и с 12:00 28 июня до 13:00 29 июня, сообщили в комитете по транспорту.

На Дворцовом мосту, в свою очередь, движение перекроют с 19:00 27 июня до 04:00 28 июня и с 12:00 28 июня до 18:00 29 июня. Также с 20:00 до 20:35 27 июня и с 21:00 28 июня до 06:00 29 июня ограничения будут действовать на Благовещенском мосту.

Подробнее о дорожных перекрытиях ближайших дней из-за «Алых парусов» в Петербурге — в материале «Ъ-СПб».

Андрей Цедрик