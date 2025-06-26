No money, no honey: Поднебесный не может вернуться из Петербурга в Нижний Новгород

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил домашний арест блогеру Алексею Поднебесному 26 июня. Лидер движения инцелов (группа людей, неспособных найти сексуального партнера, несмотря на желание это сделать,— Ъ) рассчитывал на приговор, однако в связи со случившимся лишился возможностей приобрести билет на поезд до родного Нижнего Новгорода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Об этом рассказали сторонники блогера в его Telegram-канале. По их словам, 46-летний инцел приехал в Петербург на поезде за четыре тысячи рублей. Однако на текущий момент обратные билеты стоят от 8,5 тыс. рублей.

В итоге Поднебесный собирается идти в город на Волге пешком, преодолев 1,1 тыс. км. Как утверждают сочувствующие блогеру, на текущий момент Поднебесный лишен возможности зарабатывать из-за запрета суда пользоваться интернетом.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Поднебесного задержали в Петербурге в конце августа 2024 года, вменив ему половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет, развратные действия. Потерпевшей на тот момент было 15 лет.

Блогера сразу же заключили под стражу, однако в мае 2025 года Поднебесному заменили СИЗО на домашний арест. Подробнее читайте в материале «Ъ-СПб» «Инцела освободили из-под стражи».

Андрей Маркелов