Инцела освободили из-под стражи

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга освободил из-под стражи нижегородского блогера Алексея Поднебесного, обвиняемого в развратных действиях и сексуальной связи с несовершеннолетней, заменив арест на запрет определенных действий, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Алексей Поднебесный в Смольненском районном суде

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Блогер Алексей Поднебесный в Смольненском районном суде

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Поднебесному, по информации пресс-службы судов, запретили пользоваться интернетом, общаться с участниками дела и комментировать обвинения в СМИ. После освобождения в зале суда в Telegram-канале блогера появилось сообщение, что он возвращается в Нижний Новгород спустя десять месяцев нахождения в Петербурге (сообщение от имени Поднебесного опубликовал его друг).

В начале августа 46-летний нижегородский стример Алексей Поднебесный, известный как автор теории «вагинокапитализма» и лидер движения инцелов (людей, которые определяют себя как неспособных найти сексуального партнера.— «Ъ-СПб»), приехал в Петербург на встречу с подписчиками.

Перед мероприятием, по версии СКР, он познакомился с 15-летней школьницей. В торговом центре на Невском проспекте блогер, как утверждают следователи, совершил в отношении девушки развратные действия (обнимал и целовал ее.— прим. «Ъ-СПб»), а на следующий день вступил с ней в половые отношения в квартире на Тележной улице.

Поднебесный работал до 2005 года в прокуратуре Нижнего Новгорода, но был уволен за «порочащий поступок». По его словам, причиной стало несогласие с пытками заключенных и подделкой документов. Позже он занимался общественной деятельностью, включая акции против высоких тарифов на капремонт и за защиту животных, и развивал блог, переориентировав его с экологии на гендерные темы и движение инцелов.

Фанатка Поднебесного поделилась видеозаписями встречи в соцсетях, где видно, как блогер касается ее груди и целует. Подписчица одного из Telegram-каналов выяснила, что девушке нет 18 лет, обратившись к ее бывшей однокласснице. Информация дошла до главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, которая подала заявление в правоохранительные органы, обвиняя Поднебесного в «педофильских преступлениях».

До этого госпожа Мизулина уже критиковала блогера за деструктивный контент, так как стример утверждает, что женщины, будучи бенефициарами «культа интимных отношений», обладают властью над мужчинами и не должны иметь права отказывать им в близости. Себя он считает почти идеальным, но признает проблемы в интимной сфере. Кроме того, стример настаивает на том, чтобы убрать статью об изнасиловании (ст. 131 УК РФ) из уголовного кодекса в административный.

Алексея Поднебесного задержали 20 августа на Московском вокзале при попытке покинуть Петербург. На следующий день Смольнинский районный суд отправил нижегородского стримера в СИЗО. После этого перевести его под домашний арест кроме адвокатов пытались пострадавшая и ее представители, так как, по словам фигуранта, арест может стать для него «смертным приговором».

Против Алексея Поднебесного возбуждены уголовные дела о развратных действиях и половой связи с несовершеннолетней (ч. 1 ст. 134 и ч. 1 ст. 135 УК РФ).

Алексей Поднебесный пробыл в следственном изоляторе почти до конца мая, однако сейчас его выпустили из СИЗО под запрет определенных действий. Сам обвиняемый решил никак не комментировать изменение меры пресечения и соблюсти назначенные судом ограничения, хотя на предыдущих заседаниях стример вел себя эпатажно и жаловался на угрозы от сокамерников.

Приехавшая на слушание бывшая жена инцела Валерия Панферова считает, что случившееся — справедливое наказание, к которому он давно шел. До расставания она полностью поддерживала его поведение и идеи.

В беседе с корреспондентом «Ъ-СПб» госпожа Панферова рассказала о неоднократных случаях домашнего насилия, которые и стали причиной развода. «Точкой стало нападение, которое случилось прямо перед моей рабочей сменой. Мне тут не до побоев — надо выходить, но тогда я поняла, что надо расставаться. Иначе либо я его убью, либо он меня»,— рассказала экс-жена блогера.

На тот момент Валерия Панферова не сняла побои и не стала обращаться в полицию.

Следующее заседание, как стало известно «Ъ-СПб», состоится в июне. Сторона защиты понадеялась в беседе с изданием, что приговор удастся огласить осенью.

Стефания Барченкова