Запуск завода по переработке картофеля под Орлом перенесли на 2026 год

Компания «Гранд Фрайз» (реализует проект «Мираторга» и «Вкусно — и точка») планирует достроить завод по переработке картофеля в ОЭЗ «Орел» во второй половине 2026 года. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков после визита на площадку предприятия. Летом 2024 года сообщалось, что завод хотят запустить во втором квартале 2025-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также в ходе ПМЭФ-2024 представители «Гранд Фрайз» и господин Клычков подписали соглашение об увеличении вложений в проект на 1,7 млрд руб. — до 19,5 млрд.

Завод будет производить картофель фри и хашбраун (картофельные оладьи). Его проектная мощность составляет до 135 тыс. т продукции в год. Будет создано порядка 300 рабочих мест.

Компании «Мираторг» и «Вкусно — и точка» анонсировали строительство предприятия в Орловской области в середине июня 2023 года. Инвестиционное соглашение с руководителями компаний глава региона подписал на ПМЭФ-2023. Изначальный объем вложений составлял 12 млрд руб.

Алина Морозова