Спикер не сработался с губернатором

Председатель Курской областной думы Юрий Амерев написал заявление о сложении полномочий. Источники “Ъ” говорят, что за четыре года работы бывший глава одного из крупных районов области не смог выстроить конструктивное взаимодействие с депутатским корпусом и исполнительной властью, а после назначения врио губернатора Александра Хинштейна не нашел общего языка и с ним. Эксперт считает, что отставка стала логичным завершением неудачного эксперимента бывшего руководства региона по «оживлению» парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уходящий в отставку председатель Курской областной думы Юрий Амерев

Фото: Telegram канал курской Обласной Думы Уходящий в отставку председатель Курской областной думы Юрий Амерев

Фото: Telegram канал курской Обласной Думы

О намерении Юрия Амерева («Единая Россия») уйти в отставку сообщили в пресс-службе облдумы. Там уточнили, что спикер складывает полномочия по собственному желанию. Его заявление будет рассмотрено на внеочередном заседании парламента в пятницу, 27 июня.

Юрию Амереву 60 лет, он был избран председателем Курской облдумы после формирования ее нового созыва в 2021 году. До этого 12 лет руководил Горшеченским районом области. Назначение бывшего чиновника спикером собеседники “Ъ” в окружении тогдашнего губернатора Романа Старовойта объясняли тем, что он хотел видеть во главе парламента человека, который будет авторитетом для руководителей муниципалитетов.

Однако почти сразу после назначения господина Амерева стало понятно, что экс-чиновник не подходит на эту роль.

Депутаты рассказали “Ъ”, что спикер сохранил амплуа «хозяина района», который сам знает, как лучше, и может оставить без внимания мнение соратников. Осенью 2023 года председатель облдумы и вовсе поссорился с губернатором. Тогда господин Старовойт в своем Telegram-канале порекомендовал депутатам пересмотреть только что принятые изменения в регламент, предусматривающие проведение закрытых заседаний, после чего спикер заявил, что глава региона не разобрался в вопросе, а также усомнился, что тот самостоятельно ведет свои соцсети. Впрочем, облдума почти сразу же отменила поправки, а Юрий Амерев публично извинился за свои слова, добавив, что они были неверно истолкованы журналистами.

После перехода Романа Старовойта на должность министра транспорта РФ в мае 2024 года и во время недолгой работы его преемника Алексея Смирнова (сейчас находится под стражей по уголовному делу о мошенничестве) открытых конфликтов между исполнительной и законодательной властями региона не было. По словам собеседника “Ъ” в депутатском корпусе, после назначения Александра Хинштейна на пост врио губернатора у господина Амерева не получилось выстроить конструктивный диалог с новым руководителем: «Он Хинштейна не понял или не захотел понять». Сам Юрий Амерев не комментировал свою отставку, оперативно связаться с ним “Ъ” не удалось.

По данным “Ъ”, на заседании 27 июня депутаты не будут рассматривать вопрос о выборе нового председателя.

Согласно регламенту думы, после отставки спикера его полномочия будут возложены на первого зампреда. Сейчас им является 72-летний Николай Жеребилов, возглавлявший парламент в 2016–2021 годах. Собеседники “Ъ” ожидают, что он останется руководителем до выборов нового созыва в 2026 году.

Политолог Владимир Слатинов констатирует, что отставка Юрия Амерева стала логичным окончанием не слишком удачного эксперимента по «оживлению» областной думы командой Романа Старовойта. «Юрий Михайлович оказался человеком своеобразным, и сразу было очевидно, что он не нашел общего языка ни со значительной частью депутатского корпуса, ни с исполнительной властью, что и привело к конфликту вокруг соцсетей губернатора. После вторжения в Курскую область демонстрация публичных конфликтов в регионе была табуирована, но напряженность по-прежнему сохранилась, что и привело к его отставке»,— констатировал эксперт.

Сергей Толмачев, Воронеж