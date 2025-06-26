Реформу обсудят всей Тувой

Тува оказалась первым сибирским регионом, где власти перед принятием решения о содержании муниципальной реформы выяснят мнение самих жителей. Это произойдет в форме народных сходов, которые пройдут в каждом сельском поселении и кожууне (районе). В правительстве республики пообещали обязательно учесть решения сходов о том, какая из моделей местного самоуправления кажется им наиболее привлекательной — одно- или двухуровневая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сходы позволят жителям сел в Туве пристальнее рассмотреть нюансы муниципальной реформы

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Сходы позволят жителям сел в Туве пристальнее рассмотреть нюансы муниципальной реформы

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Республика Тыва объявила о начале подготовки к муниципальной реформе в соответствии с федеральным законом №33 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Он вступил в силу 19 июня и предполагает переход к 2027 году на одноуровневую модель местного самоуправления (МСУ) с ликвидацией самостоятельных муниципалитетов в селах и поселках. Но закон оставляет за регионами с национальными, социально-экономическими и другими особенностями право сохранить действующую двухуровневую модель.

«Власти Тувы решили вынести предлагаемые федеральным законодательством варианты реформы местного самоуправления на суд жителей. Для этого во всех районах и в каждом поселении будут организованы сходы граждан, где люди скажут — переходить на одноуровневую систему МСУ или сохранить существующую, в два уровня»,— говорится в сообщении официального портала региона.

По данным регионального министерства экономики, сегодня в Туве насчитывается два городских округа, 17 муниципальных районов, а также четыре городских и 120 сельских поселений. В сельской местности проживает немногим менее половины всего населения. Как уточнили в пресс-службе правительства республики, сходы запланированы на второе полугодие. Обсуждаться на них будет не только реформа, но и ряд других проблем: профилактика ДТП, незаконный оборот алкогольной продукции и др. «Запротоколированные решения сходов обязательно будут учитываться при дальнейшем принятии решения о муниципальной реформе»,— подчеркнули в пресс-службе.

Однозначного ответа на вопрос, какой позиции придерживается само республиканское правительство, сообщение о предстоящих сходах не дает. По мнению и. о. вице-премьера Айдыса Сынаа, переход на одноуровневую систему предполагает сокращение бюджетных расходов, консолидацию средств и большую прозрачность власти, но «есть нюансы, которые в конкретных случаях требуют народного совета».

Региональное отделение «Единой России» (ЕР) возглавляет руководитель республики Владислав Ховалыг. Публично свое отношение к реформе МСУ он пока не высказывал. Получить комментарий в реготделении не удалось. «На момент вступления федерального закона в силу, 19 июня, мы остаемся на двухуровневой системе. Есть много нюансов, которые необходимо учитывать при принятии решения»,— говорила ранее «Ъ-Сибирь» председатель комитета верховного хурала по конституционно-правовой политике и местному самоуправлению, единоросс Людмила Осмоловская.

Региональное отделение КПРФ выступает против перехода на одноуровневую модель. «Мы за то, чтобы оставить все как прежде… Если произойдет переход на одноуровневую модель, власть отдалится от наших жителей, станет менее народной и доступной»,— объяснил позицию коммунистов первый секретарь рескома Роман Тамоев. По его мнению, есть «огромная» вероятность того, что единороссы попытаются «протащить» решение о таком переходе.

Тува оказалась пока единственным сибирским регионом, где власти перед вынесением решения о муниципальной реформе решили выяснить мнение самих жителей в форме сходов. Например, как писал «Ъ-Сибирь», в соседнем Красноярском крае губернатор Михаил Котюков стал разъяснять преимущества перехода на одноуровневую модель уже после того, как соответствующий проект закона был внесен в законодательное собрание. В Республике Хакасия верховный совет принял аналогичный закон, несмотря на решения ряда сходов, райсоветов и сельсоветов о желании оставить двухуровневую модель.

Валерий Лавский