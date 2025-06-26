«Роснано» подало иск к бывшему топ-менеджеру компании Аветисяну

Компания «Роснано» подала исковое заявление к бывшему топ-менеджеру корпорации Владимиру Аветисяну, указано в базе арбитражных судов Москвы. Вместе с ним ответчиками выступают три компании, которые стали покупателями его долей в шести ООО, пишет «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Аветисян

Фото: Александр Щербак / ТАСС Владимир Аветисян

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Сумма исковых заявлений — 3,701 млрд руб. Среди компаний, к которым корпорация подала иски,— ООО «МСК Логистика», ООО МСК-СЭК и ООО «ОЭС-Самарэнергосбыт». Подробностей иска «Роснано», который был подан 24 июня, не приводится.

В апреле «МСК Логистика» купила доли Владимира Аветисяна в ООО «М-Групп» (25%), ООО «Эл-Транзит Плюс» (25%), ООО «Вариант» (33,33%). Также ООО МСК-СЭК выкупило доли в ООО «Линия-Э» (40,8962%) и ООО «Электех» (27,7782%), а «ОЭС-Самараэнергосбыт» — в ООО «Проэнерджи» (39,4563%).

В апреле «Роснано» обращалась в суд с иском о принятии обеспечительных мер в отношении Владимира Аветисяна, требования корпорации были частично удовлетворены. Вместе с ним суд арестовал счета и имущество еще шести бывших топ-менеджеров корпорации, а также экс-главы корпорации Анатолия Чубайса. Иск корпорации о взыскании убытков связан с проектом по созданию гибких планшетов Plastic Logic.