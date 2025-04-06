Арест имущества бывших топ-менеджеров «Роснано» связан с проектом Plastic Logic

Директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов сообщил, что иск о взыскании убытков связан с проектом по созданию гибких планшетов Plastic Logic. Ранее суд арестовал деньги и имущество экс-главы корпорации Анатолия Чубайса и еще семи бывших топ-менеджеров на общую сумму 5,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Иск о взыскании убытков, понесенных Роснано в связи с реализацией проекта Plastic Logic, направлен на привлечение к ответственности лиц, принимавших решения о финансировании»,— сказал Евгений Фролов ТАСС. Он добавил, что в 2012 году госкомпания отказалась от запуска завода в России, а все инвестиции были направлены в компании, зарегистрированные за границей.

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск «Роснано», ответчиками по которому указаны в том числе Борис Подольский, Юрий Удальцов, Герман Пихоя, Николай Тычинин, Олег Киселев, Дмитрий Пимкин и Владимир Аветисян. В определении суда сказано, что часть из них находятся за границей и не заинтересованы в сохранении имущества в России.

В 2022 году новый глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить работу корпорации с 2010 по 2020 год. В 2024-м корпорация инициировала банкротство Plastic Logic, а глава проекта Борис Галкин был арестован. Под стражу по делу о превышении должностных полномочий отправили еще двух бывших топ-менеджеров.

Подробнее — в материале «Ъ» «В "Роснано" злоупотребили с цифрой».