В Москве суд арестовал счета Владимира Аветисяна по иску «Роснано»

Частично удовлетворен иск АО «Роснано» о принятии обеспечительных мер к бывшему главе корпорации Анатолию Чубайсу и семи экс-топ-менеджерам, среди которых значится известный самарский бизнесмен и бенефициар ООО «Средневолжская газовая компания» (СВГК) Владимир Аветисян. В частности, арестованы их счета и имущество. Решение принял московский арбитражный суд. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Аветисян

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Владимир Аветисян

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Кроме Анатолия Чубайса и Владимира Аветисяна обеспечительные меры приняты в отношении Юрия Удальцова, Олега Киселева, Бориса Подольского, Германа Пихоя, Дмитрия Пимкина и Николая Тычинина. В общей сложности арестовано имущество и деньги бывших топ-менеджеров АО «Роснано» на сумму более 5,6 млрд руб.

ТАСС со ссылкой на директора по особым поручениям «Роснано» Евгения Фролова сообщило о том, что иск корпорации о взыскании убытков с бывших топ-менеджеров связан с проектом по созданию гибких планшетов Plastic Logic. Заявление касается лиц, которые принимали решение о финансировании проекта, отметил собеседник издания.

Как сообщает информагентство со ссылкой на Евгения Фролова, что в 2012 году «Роснано» передумало запускать соответствующий завод в России. При этом все инвестиции были направлены в фирмы, зарегистрированные за границей.

В 2022 году новый глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить работу корпорации с 2010 по 2020 год. В 2024-м она инициировала банкротство Plastic Logic, а глава проекта Борис Галкин был арестован. Под стражу по делу о превышении должностных полномочий отправили еще двух бывших топ-менеджеров.

Георгий Портнов