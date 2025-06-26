Суд арестовал мужчину, бросившего на пол ребенка в Шереметьево

Химкинский суд Московской области арестовал до 24 августа Владимира Витикова, обвиняемого в покушении на жизнь ребенка, передает «РИА Новости».

Обвиняемый раскаялся и признал вину. В зале суда он заявил, что состоял на учете из-за шизофрении. Витиков добавил, что не судим, но привлекался к административной ответственности, когда был в состоянии аффекта из-за наркотиков.

Инцидент произошел 23 июня в зоне прилета Шереметьево. По версии следствия, Владимир Витиков находился в состоянии наркотического опьянения. Он схватил стоявшего рядом двухлетнего ребенка и с силой бросил на пол. Мальчика госпитализировали. По данным на 24 июня, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное.