Задержан мужчина, покалечивший ребенка в Шереметьево

Полиция задержала мужчину, который в аэропорту Шереметьево напал на двухлетнего ребенка. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Подмосковный Следственный комитет возбудил дело о покушении на убийство.

Инцидент случился 23 июня в зоне прилета аэропорта. Согласно пресс-релизу СКР, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Он схватил ребенка и, подняв его, с силой бросил на пол. Мальчика госпитализировали. В подмосковном Минздраве заявили, что ребенок доставлен в ДКЦ имени Л. М. Рошаля. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

По данным Telegram-канала Baza, задержанный — 31-летний гражданин Белоруссии Владимир В., прилетевший из Кабула. Его отправили на медосвидетельствование. Канал сообщает, что у мальчика диагностировали перелом позвоночника и свода черепа, ребенок впал в кому.