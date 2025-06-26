Песков заявил о шероховатостях в интеграции ЕАЭС

В ходе интеграции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наблюдаются «шероховатости», но это естественно, cказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Интеграция продолжает свое углубление, есть, конечно, какие-то шероховатости, это неизбежно, чем теснее интеграция тем больше проблем возникает, поэтому это вполне естественный процесс»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

26–27 июня в Минске пройдет Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств. Планируется обсудить развитие региона, торгово-экономических и финансовых связей ЕАЭС. В организацию помимо России и Белоруссии входят Казахстан, Киргизия и Армения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет участвовать в форуме по видеосвязи. Такое решение принято на фоне обострения отношений Минска и Еревана из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

Лусине Баласян