Кремль заинтересован в продолжении диалога с США по Украине

Москва заинтересована в продолжении диалога с Вашингтоном по достижению всеобъемлющего мира на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в России одобряют попытки американских партнеров способствовать российско-украинским переговорам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши американские партнеры продолжали свои усилия в русле того, чтобы способствовать переговорам»,— сказал господин Песков журналистам.

Агентство Bloomberg в четверг сообщило со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп почти отказался от попыток мирного урегулирования конфликта на Украине. Ранее на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге американский лидер признал, что его предвыборное обещание завершить конфликт на Украине за 24 часа было сарказмом. Он отметил, что урегулирование затянулось, поскольку конфликт сложнее, чем кто-либо мог представить. При этом президент США выразил надежду начать переговоры с Владимиром Путиным, чтобы обсудить пути урегулирования ситуации. Комментируя перспективу личной встречи лидеров РФ и США, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что сначала необходимо достичь конкретных договоренностей.

Анастасия Домбицкая