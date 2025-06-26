Власти Великобритании проверяют жалобы на препараты от диабета и ожирения

Органы здравоохранения Великобритании получили множество сообщений о проблемах, связанных с приемом препаратов от диабета и ожирения Mounjaro, Wegovy, Ozempic и Liraglutide. В связи с этим Управление по регулированию рынка медицинских препаратов (MHRA) начало проверку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tom Little / File Photo / Reuters Фото: Tom Little / File Photo / Reuters

Сообщается, что регуляторам поступило около 400 жалоб от пациентов, значительная их часть — в 2025 году. У пациентов были зафиксированы случаи острого панкреатита, почти половина случаев была связана с применением препарата тирзепатид (торговое название Mounjaro). Сейчас специалисты MHRA пытаются выяснить, может ли быть причиной осложнений генетическая предрасположенность к панкреатиту.

Руководитель управления MHRA по проверке безопасности Элисон Кейв отмечает: «По нашим данным, почти треть побочных эффектов лекарств можно было бы предотвратить, внедрив генетическое тестирование. По некоторым оценкам, побочные реакции на лекарства обходятся нашей системе здравоохранения более чем в £2,2 млрд — и это только те расходы, которые приходятся на случаи с госпитализацией».

Татьяна Герасимова