Бразильцы дружною толпою

Одним из главных событий подходящего к концу группового этапа клубного чемпионата мира по футболу стало успешное выступление бразильских команд. Вышли в play-off все четыре клуба, отобравшихся на турнир. Два из них здорово показали себя в матчах с куда более богатыми и сильными европейскими грандами. «Фламенго» по дороге обыграл лондонский «Челси», а «Ботафого» справился с действующим победителем Лиги чемпионов ПСЖ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболисты «Фламенго» перед началом матча клубного чемпионата мира

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters Футболисты «Фламенго» перед началом матча клубного чемпионата мира

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

В ночь на 27 июня завершится групповой этап клубного чемпионата мира по футболу. Наиболее занятным итогом первой стадии турнира, проводимого с этого года в расширенном — с участием 32 команд — формате, стал успех представителей чемпионата Бразилии. На соревновании их четыре (больше нет ни у одной страны): «Ботафого», «Палмейрас», «Фламенго» и «Флуминенсе». И все четыре с первым барьером справились и вышли в play-off. Само по себе это не должно вызывать удивление. Но есть деталь, придающая особую выпуклость бразильскому успеху на мировом первенстве.

Дело в том, что бразильские команды чрезвычайно здорово показали себя в матчах против европейских, обладающих куда более внушительными ресурсами.

Суммарно — две победы, две ничьих и одно поражение. Еще более впечатляюще эта статистика выглядит, если расставить акценты. Обе победы тянут на сенсации. Сенсация чрезвычайно крупная случилась в матче победителей главных континентальных соревнований — Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес, там «Ботафого», пока занимающий в чемпионате Бразилии лишь восьмое место, одолел ПСЖ (1:0). Сенсация менее масштабная произошла во встрече «Фламенго»—«Челси» (3:1). А единственное поражение — «Ботафого» от мадридского «Атлетико» (0:1) — было равносильно победе, ведь его бразильской команде хватило (чтобы выйти в 1/8 финала, ей нужно было избежать разгромного проигрыша).

На первый взгляд, бразильский успех удивителен. Да, клубы из этой южноамериканской страны доминируют в регионе: с 2019 года Кубок Либертадорес выигрывают только представители Бразилии (причем полностью бразильскими были четыре финала из шести). Но ведь на «дореформенном» клубном чемпионате мира они не блистали: до смены формата в турнире 11 раз подряд побеждали европейские команды, а бразильские не всегда добирались до решающего матча, хотя стартовали с полуфинала. В общем, огромная диспропорция.

Масштабы неравенства иллюстрируют и ключевые финансовые показатели.

В чемпионате Бразилии самый дорогой состав у «Палмейраса». Он оценивается Transfermarkt в €252 млн (это меньше, чем у «Штутгарта», «Болоньи», «Фейенорда», в шесть раз меньше, чем у мадридского «Реала» или «Манчестер Сити»). А в рейтинге Deloitte Football Money League, ранжирующем клубы по объему доходов, на 29 европейских клубов нашелся лишь один бразильский, «Фламенго». И тот замыкает список.

Впрочем, на самом деле причины неожиданно возросшей конкурентоспособности бразильских команд лежат на поверхности.

Первая и наиболее важная — время проведения турнира. «Старый» клубный чемпионат мира проходил зимой, после завершения южноамериканского сезона. Местные команды были уставшими, плюс в зимнее трансферное окно они часто лишались лидеров. Теперь их роль досталась европейским клубам, это они только что завершили напряженный соревновательный год. А бразильские только выходят на пик формы: у них сезон стартовал в конце марта.

Вторая — место проведения турнира. В этом качестве США удобнее для южноамериканских команд с точки зрения адаптации: ближе часовой пояс, климатические особенности. Не зря одной из главных околоспортивных тем турнира стали вопросы приспособления прибывших из Европы игроков к экстремальной жаре. Матч «Фламенго» против «Челси» как раз был дневным. Температура в Филадельфии в тот день превышала 33 градуса Цельсия. Если такие условия и пошли кому-то на пользу, то точно не футболистам-лондонцам.

Так или иначе, более серьезной проверкой для бразильских команд станут матчи на вылет.

У двух в соперниках сразу будут клубы первого эшелона. «Флуминенсе», не дожавший в группе дортмундскую «Боруссию» (0:0), сыграет с финалистом Лиги чемпионов миланским «Интером». «Фламенго» встретится с мюнхенской «Баварией». А «Ботафого» попал на «Палмейрас», который финишировал первым в группе с ведомым Лионелем Месси «Интер Майами», кризисным «Порту» и «Аль-Ахли». Победитель этого чисто бразильского противостояния сыграет в четвертьфинале с «Челси» или «Бенфикой».

Роман Левищев