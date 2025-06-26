Проблемные новостройки в Колпино и Песочном заинтересовали петербургский СК

Следователи заинтересовались проблемными новостройками ГК «Самолет» в Колпино и поселке Песочный, сообщает пресс-служба городского управления СК по Петербургу 26 июня. По словам дольщиков, застройщик постоянно переносит сроки сдачи жилых комплексов без уведомлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жилой комплекс «Новое Колпино» от ГК «Самолет», который заинтересовал городское управление СК РФ

Фото: Пресс-служба ГК «Самолет» Жилой комплекс «Новое Колпино» от ГК «Самолет», который заинтересовал городское управление СК РФ

Фото: Пресс-служба ГК «Самолет»

В ЖК «Новое Колпино», по словам покупателей квартир, разрушена облицовка и затоплены подвалы. Следственные отделы проводят проверки по фактам незавершенного строительства. В ГК «Самолет» заверяют, что ключи будущим жильцам передадут уже в октябре. Ситуация находится на контроле у руководства городского СУ СК РФ.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти Ленобласти разрешили ввести в эксплуатацию первый этап ЖК «Полис Новоселье». На текущий момент на Центральной улице построены два 12-этажных дома на 1395 квартир и пятиэтажный паркинг, рассчитанный на 275 машин.

Андрей Маркелов