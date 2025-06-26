ВЦИОМ: уехать из России на ПМЖ хотят 8% молодых россиян

Директор департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов сообщил журналистам результаты опроса среди молодых людей в возрасте 18–35 лет. По его словам, среди респондентов этой возрастной группой лишь 8% хотели бы уехать из России жить за границу. Он отметил, что это «буквально на 1–2%» выше общероссийского уровня,— этот показатель примерно равный в различных возрастных группах.

Господин Мамонов также заявил о снижении числа людей, желающих переехать в другую страну на постоянное место жительства,— в 2022 году желание уехать изъявляли 12% молодых россиян. «Мы видим, что молодые люди все больше и больше связывают свою жизнь со страной, они верят здесь в возможную самореализацию»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По оценке Росстата, в первом полугодии 2022 года из России уехало 419 тыс. человек. Источники Forbes сообщали, что после объявления мобилизации в сентябре прошлого года страну покинули примерно 700 тыс. человек, 200 тыс. из них уехали в Казахстан. Минцифры в мае 2022 года утверждало, что в Россию вернулись 80% покинувших страну. В октябре 2023 года газета Financial Times сообщала о 15% вернувшихся.

В феврале 2025 года гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров говорил, что доля желающих уехать из России за границу на постоянное место жительства снизилась с 2021 года с 16% до 5%, достигнув исторического минимума за 30 лет.

Полина Мотызлевская