Уроженку Казахстана арестовали в Петербурге по статье о пособничестве террористам

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО уроженку Казахстана Ярославу Чумакову, подозреваемую в пособничестве в совершении террористического акта. Она пробудет под арестом до 17 августа, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Чумакова стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ. Как считают в следствии, она содействовала совершению теракта для дестабилизации деятельности органов власти или воздействия на принятие ими решений в отношении высокопоставленного военнослужащего.

Уроженку Казахстана задержали 19 июня, обвинение ей не предъявлено. Ярослава Чумакова просил суд избрать домашний арест, выбор был сделан в пользу СИЗО.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что петербурженку взяли под стражу за пособничество в совершении теракта.

Татьяна Титаева