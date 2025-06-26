В Ингушетии произошел взрыв у колледжа полиции

На территории Северо-Кавказского колледжа полиции в Назрани неизвестный привел в действие взрывное устройство. Никто не пострадал, была повреждена тротуарная плитка и вывеска. Правоохранительные органы проводят проверку, сообщили «Интерфаксу» в региональном МВД.

ЧП случилось 26 июня примерно в 2:44. Колледж находится на улице Муталиева, бомбу взорвали рядом с ограждением при входе на его территорию. На место происшествия прибыли сотрудники МВД и следователи. Кто может быть причастен к взрыву, не установлено.