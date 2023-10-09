Председатель курской облдумы извинился за слова о соцсетях губернатора и пообещал пересмотреть регламент

Председатель Курской областной думы Юрий Амерев на совещании в облправительстве, прошедшем сегодня под руководством губернатора Романа Старовойта, заявил, что региональный парламент пересмотрит поправки в регламент, которые позволяют проводить закрытые заседания без журналистов. Такое решение принято с учетом «большого резонанса общественности»: вопрос будет повторно рассмотрен облдумой.

В конце сентября был принят новый регламент облдумы, который предусматривает проведение закрытых заседаний без трансляции их содержания, а также ограничивает возможности депутатов и их помощников высказываться на комитетах и «правительственных часах». Против выступили коммунисты, пообещавшие, что обжалуют изменения в суде, на что господин Амерев заявил, что несогласные озабочены лишь малым вниманием журналистов.

В конце прошлой недели губернатор Роман Старовойт посоветовал депутатам «пересмотреть решение», посоветовав, напротив, добавить канал обратной связи с населением в соцсетях. Но тогда господин Амерев неожиданно резко ответил на рекомендацию губернатора, усомнившись, что он разобрался в вопросе и самостоятельно написал сообщение в Telegram-канале. «Он не имел возможности физически ознакомиться с документами: комментарии пошли в понедельник, а документы в администрацию передали в среду. Я уверен, что это сделал не лично губернатор, а те лица, которые имеют доступ и возможность от его имени делать высказывания»,— сказал господин Амерев на пресс-конференции 6 октября.

На сегодняшнем заседании господин Амерев извинился за это высказывание.

«Мои слова некоторые СМИ представили как сомнение в личном ведении социальных сетей Романом Владимировичем. Это истолковано неправильно. Я знаю, что вы подробно знаете всю обстановку в области и комментируете вопросы лично. Прошу извинить, что вопрос был неверно истолкован».

Сергей Толмачев, Олег Мухин

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