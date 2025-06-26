ФАС отклонила жалобы на строительство корпуса курской школы

УФАС по Курской области признало необоснованными жалобы московского ООО «Люксстройинвест» и ростовского ООО «Южная строительная компания» на конкурс по выбору подрядчика для строительства корпуса Новопоселеновской средней школы в Курском районе. Тем не менее, администрации района как заказчику и ООО «РТС-тендер» как оператору торгов выдали предписание об устранении нарушений. Это следует из решений антимонопольного ведомства.

«Люксстройинвест» утверждал, что его заявка была отклонена необоснованно. Комиссия посчитала недостоверными сведения об участии компании в долевом строительстве в 2018 году из-за разницы между суммой договора и общедоступными финансовыми показателями общества. Московская компания отмечала, что сведения из открытых баз данных были неточными, что могло быть связано со «сбоями и некорректным отображением отчетности».

«Южная строительная компания» также настаивала на необоснованном отклонении ее заявки. Причиной такого решения стало то, что подрядчик якобы предоставил недостоверные сведения о проведенном капремонте объектов в Ростовской области, касающиеся разницы между суммами договора и доходов компании. Представители жалобщика посчитали, что комиссия указала недостоверные данные, не соответствующие заявке. Также там отмечали, что предложили за свою работу 882 млн руб., что меньше цены, предложенной победителем торгов — 887 млн руб. (название компании не раскрывается).

Планируемый корпус рассчитан на 500 человек. Начальная цена контракта составляет 887 млн руб. Источник финансирования — федеральный и районный бюджеты. Согласно конкурсной документации, подрядчик до 1 апреля 2027 года должен подготовить территорию, построить и отделать здание, смонтировать коммуникации, озеленить и благоустроить окружающее пространство.

На сегодня подрядчик для расширения школы не определен: идет работа комиссии.

Алина Морозова