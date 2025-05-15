В Курской области хотят построить корпус школы за 887 млн рублей

Администрация Курского района Курской области объявила открытый конкурс, чтобы выбрать подрядчика для строительства корпуса Новопоселеновской средней школы на 500 человек на улице Школьной в деревне Первое Цветово. Начальная цена контракта — 887 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — федеральный и районный бюджеты. Согласно конкурсной документации, подрядчик до 1 апреля 2027 года должен подготовить территорию, построить и отделать здание, смонтировать коммуникации, озеленить и благоустроить окружающее пространство.

Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 30 мая. Итоги будут подведены 4 июня.

В начале мая был объявлен аукцион на ремонт школы в Орловской области за 115 млн руб.

Юрий Голубь