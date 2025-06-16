Два подрядчика обжаловали торги на строительство корпуса курской школы

УФАС России по Курской области приостановило определение подрядчика для строительства корпуса Новопоселеновской средней школы в Курском районе. Решение было принято в связи с поступлением двух жалоб — от ростовского ООО «Южная строительная компания» (ЮСК) и московского ООО «Люксстройинвест». Согласно порталу госзакупок, обе претензии рассмотрят завтра.

По мнению первого жалобщика, заявка «ЮСК» на участие в торгах была необоснованно отклонена. Причиной такого решения стало то, что подрядчик якобы предоставил недостоверные сведения о проведенном капремонте объектов в Ростовской области, касающиеся разницы между суммами договора и доходов компании. В «ЮСК» считают, что комиссия указала недостоверные данные, не соответствующие заявке. Также там отмечают, что предложили за свою работу 882 млн руб., что меньше цены, предложенной победителем торгов — 887 млн руб. (название компании не раскрывается).

«Люксстройинвест» также указывает, что его заявка была отклонена необоснованно. Комиссия посчитала недостоверными сведения об участии компании в долевом строительстве в 2018 году из-за разницы между суммой договора и общедоступными финансовыми показателями общества. Московская фирма отмечает, что сведения из открытых баз данных были неточными, что могло быть связано со «сбоями и некорректным отображением отчетности».

Планируемый корпус рассчитан на 500 человек. Начальная цена контракта составила 887 млн руб. Источник финансирования — федеральный и районный бюджеты. Согласно конкурсной документации, подрядчик до 1 апреля 2027 года должен подготовить территорию, построить и отделать здание, смонтировать коммуникации, озеленить и благоустроить окружающее пространство.

По данным Rusprofile, «ЮСК» зарегистрирована в Новочеркасске Ростовской области в 2016 году для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 30 тыс. руб. По 33,33% долей в компании принадлежат Сергею Бочану, Дмитрию Борисову и Денису Козлову. Выручка общества в 2024 году составила 311 млн руб., чистая прибыль — 761 тыс. руб. С 2016 года с компанией было заключено 52 госконтракта на общую сумму 3 млрд руб. Гендиректор — Денис Козлов. ООО «Люксстройинвест» зарегистрировано в Москве в 2007 году для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 65 тыс. руб. Владеют компанией в равных долях Алексей Хаталев и Тамара Васильева. Выручка общества в 2024 году составила 3,4 млрд руб., чистая прибыль — 237 млн руб. Гендиректор — Алексей Васильев.

Егор Якимов