Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 26 июня

12:34. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

12:00. Второй Западный окружной военный суд вынес признал троих военнослужащим 211-го отдельного специального батальона ВСУ Александра Загребельного, Андрея Бакалова и Александра Григорьева виновными в совершении террористического акта в Курской области по предварительному сговору, повлекшем тяжкие последствия. Загребельному и Григорьеву назначили по 15 лет лишения свободы, Бакалову — 16. Первые три года они проведут в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима. Об этом сообщили в военной прокуратуре.

11:38. В Шебекино ведется обстрел — МЧС Белгородской области.

11:19. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

11:18. Сегодня ночью на подъезде к курской Судже гражданский автомобиль подорвался на мине. Пострадал 53-летний мужчина, он госпитализирован. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

10:47. За прошедшие сутки ВСУ обстреляли десять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 91 боеприпаса и 77 БПЛА. В результате пострадал один человек. Разрушения получили пять частных домов и пять машин. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

09:54. Ракетная опасность в Курской области — оперштаб.

09:14. Сегодня выплаты в 3 млн руб. получили 236 семей белгородских семей, в которых погибли мирные жители. Поддержка была предоставлена на общую сумму почти 700 млн руб. за счет областного бюджета. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в «утреннем обращении».

07:54. В течение ночи дежурные средства ПВО сбили 23 беспилотника над Курской областью и три над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны.

06:42. В Шебекинском округе Белгородской области зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщил глава округа Андрей Гриднев.

06:13. Отбой опасности атаки БПЛА в Курской области — оперштаб. Она была введена в 18:20 25 июня.