За Китаем не заржавеет

На фоне слабого внутреннего спроса Китай наращивает поставки стали и в Россию. По итогам пяти месяцев экспорт железа, стали и изделий из них в РФ в денежном выражении вырос примерно на 16% против увеличения на 1,3% в 2024 году. Пока речь идет преимущественно о ввозе нержавеющей стали и специальных сталей, которые не производятся в России. Однако в части регионов страны уже есть и обычный сортовой строительный прокат из Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: China Daily / Reuters Фото: China Daily / Reuters

По итогам пяти месяцев текущего года поставки железа, стали и изделий из них из Китая в Россию выросли примерно на 16% год к году, до $1,63 млрд, следует из таможенной статистики КНР. Только в мае отгрузки выросли почти на 22%, до $355,44 млн. По итогам 2024 года китайский экспорт стали, железа и изделий из них в РФ вырос к 2023 году на 1,3%.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов оценил возможный объем поставок за пять месяцев примерно в 2,3 млн тонн исходя из средней экспортной цены китайской стали в размере $700 за тонну.

Как отмечает S&P Global, спрос на сталь в Китае снизился в мае и, вероятно, продолжит падать в июне, а сталелитейные заводы не стремятся сокращать производство, что поддерживает экспорт. В мае Китай экспортировал 11,95 млн тонн полуфабрикатов и готовой стали, что на 6,3% больше, чем в апреле, и на 20,2% больше, чем годом ранее. Майские отгрузки стали вторыми по объему в истории, указывают аналитики. Производство стали в Китае, по данным Всемирной ассоциации стали (WSA), в январе—мае снизилось на 1,7%, до 431,6 млн тонн.

Сейчас Китай экспортирует в Россию в основном нержавеющую сталь, которая в РФ пока не выпускается, а спрос на этот прокат растет, поясняет начальник аналитического отдела журнала «Металлоснабжение и сбыт» Виктор Тарнавский. По словам эксперта, объем поставок зависит от спроса в России: «Больше, чем нужно нам, китайские производители не смогут поставить». Впрочем, продолжает господин Тарнавский, есть данные и о том, что некоторые российские компании покупают в КНР горячекатаный прокат для производства труб. Китайский прокат значительно дешевле российского, но есть и риски: очень долгие сроки поставки, занимающие до шести месяцев, и высокие затраты на логистику, указывает он.

Директор ассоциации «Руслом.ком» Виктор Ковшевный уточняет, что рост поставок из Китая наблюдается в первую очередь на Дальнем Востоке и в Сибири, куда отгружаются все виды сортового и фасонного проката. Но в основном, подтверждает он, импорт касается специальных сталей, 30–40% которых потребляют машиностроительные предприятия.

Китайская сталь зачастую дешевле российской из-за господдержки, масштабов производства и доступной логистики, отмечает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. А укрепление рубля с января по май 2025 года сделало цены на любые китайские товары еще ниже, добавляет главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров считает, что существенного прироста импорта ожидать не стоит, так как правительство РФ обеспокоено рисками дисбаланса на рынке. По прогнозам Сергея Фролова, если тенденция на снижение внутреннего спроса на сталь в КНР сохранится, поставки из КНР в Россию могут вырасти еще на 10–20%. Продолжения роста экспорта ждет и Дмитрий Орехов, отмечая ужесточение торговых ограничений для китайской продукции на других рынках.

В 2025 году многие страны ввели или ужесточили торговые барьеры против стали из Китая, были инициированы антидемпинговые расследования против металлургов из КНР. Индия, Перу, Таиланд, Египет, Турция, Малайзия, Бразилия, Вьетнам под давлением внутреннего лобби стали препятствовать притоку дешевой китайской стали, напоминает Михаил Шульгин. Россия, по его словам, хотя и маленький рынок для КНР с видимым потреблением около 40 млн тонн, зато почти не защищенный мерами торгового протекционизма. А китайские производители, отмечает эксперт, ищут любую возможность для экспорта. Господин Ковшевный напоминает, что в ЕАЭС антидемпинговые пошлины действуют на ряд позиций, например на оцинкованный и окрашенный прокат из КНР, что сдерживает импорт.

Полина Трифонова, Анатолий Костырев