Сталь разойдется в цене

Цены на стальные полуфабрикаты российского производства на внутреннем и экспортных рынках в 2025–2026 годах будут двигаться разнонаправленно, считают аналитики «Эйлер». Внутренняя премия будет сокращаться по мере выхода из кризиса глобального рынка стали и ослабления национальной валюты. А с мирового рынка уйдут нерентабельные производители, что снизит перепроизводство и давление на котировки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Цены на российский горячекатаный прокат в 2025–2026 годах могут вырасти на экспортном рынке и снизиться на внутреннем, прогнозируют аналитики «Эйлер». Текущую стоимость полуфабриката в РФ на спот-рынке на условиях FOB они оценивают в $460 за тонну. По итогам года, прогнозируют аналитики, цены могут вырасти до $523 за тонну, а в 2026 году — до $590 за тонну.

На рынке РФ, считают в «Эйлер», стоимость горячекатаного проката, напротив, по итогам текущего года может снизиться с текущих $638 до $543 за тонну. По итогам 2026 года аналитики ожидают котировок на уровне $550 за тонну.

Старший аналитик «Эйлер» Никанор Халин отмечает, что на глобальном рынке наименее рентабельные игроки начнут сокращать или останавливать производство, что приведет к сокращению профицита и росту цен. «В текущих условиях китайские неинтегрированные заводы глубоко убыточны. Такая ситуация неустойчива и не может длиться долго»,— указывает он. Как напоминает эксперт, Китай, на который приходится более 55% мирового производства стали, планирует в этом году сократить выпуск на 2–5% год к году.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что текущие уровни цен на сталь уже близки к минимумам. По его словам, многое будет зависеть от динамики котировок на железную руду и коксующийся уголь, а также курса доллара США по отношению к мировой корзине валют. «В случае значительного ослабления доллара США можно ожидать, что мировые цены на сталь получат определенную поддержку»,— говорит господин Красноженов. Аналитик добавляет, что значительной проблемой для мирового рынка стали становятся торговые барьеры, что делает многие рынки изолированными. «Например, цена базового горячекатаного проката в Европе сейчас на 50–60% выше, чем в Китае. Цены на аналогичный прокат в США более чем в два раза выше, чем в Китае»,— указывает он.

На стальные котировки в РФ, говорит Никанор Халин, влияет премия, возникшая из-за того, что внутренний рынок изолирован от внешних на фоне санкций и отличается высоким уровнем консолидации, которая позволяет металлургам удерживать цены. В этих условиях укрепление рубля способствовало расширению спреда, указывает он. По прогнозам господина Халина, внутренняя премия будет сокращаться по мере выхода из кризиса глобального рынка стали и ослабления национальной валюты.

Впрочем, другие эксперты считают, что говорить о выходе из кризиса пока рано. Восстановление спроса возможно не раньше 2027 года при условии улучшения глобальной конъюнктуры, полагает начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев. Главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин указывает, что Организация экономического сотрудничества и развития в майском отчете оценивает рост глобального спроса на сталь примерно на уровне 0,7% в год на период до 2030 года. А прирост производства за счет ввода новых мощностей по всему миру лишь в 2025–2027 оценивается более чем в 160 млн тонн, или примерно в 6,7%, добавляет он.

По словам Бориса Копейкина, такая ситуация означает еще меньшую загрузку мощностей и дальнейшее ужесточение ценовой конкуренции, а также вероятный рост торговых барьеров в ряде стран для защиты внутренних производителей и большую фрагментацию рынка в перспективе. Последнее, добавляет он, замедлит вывод из эксплуатации части не самых эффективных производств.

Прогнозы больше чем на месяц-два делать сейчас бессмысленно из-за крайне нестабильной обстановки, считает начальник аналитического отдела отраслевого издания «Металлоснабжение и сбыт» Виктор Тарнавский. «Пока рынок находится на нисходящей тенденции. Слабый спрос, избыток предложения, дешевеющее сырье. Чтобы развернуть его вверх, должен прилететь какой-нибудь "белый лебедь"»,— рассуждает он.

Полина Трифонова