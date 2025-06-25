Wildberries получил предостережение ФАС за навязывание счетов в своем банке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение Wildberries. Это связано с тем, что маркетплейс собирался обязать продавцов открывать счета в его банке. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В компании сообщили, что с 30 июня без открытия счета в Вайлдберриз-банке невозможна регистрация новых продавцов, а также работа ранее присоединившихся к маркетплейсу.

ФАС считает, что действия Wildberries могут противоречить закону о защите конкуренции. Служба примет меры антимонопольного реагирования при обнаружении признаков дальнейшего противоправного поведения.

В начале прошлого года Wildberries запустил сервис «WB Кошелек», с которого клиенты могут оплачивать товары. Счет можно пополнять онлайн через систему быстрых платежей. Обеспечение работы сервиса осуществляет Вайлдберриз-банк. Глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким 20 июня анонсировала запуск физических банковских карт Вайлдберриз-банка.

Елизавета Шмакова