Wildberries анонсировал выпуск собственных банковских карт

Wildberries начнет выпускать физические банковские карты, которыми можно будет расплачиваться не только на маркетплейсе, но и офлайн. Об этом сообщила глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким на ПМЭФ.

Она добавила, что сейчас карты доступны только для сотрудников компании, но в ближайшее время их смогут оформить и покупатели. При этом заказать карту смогут пользователи с «максимальным» уровнем своего «WB Кошелька», который предполагает открытие счета в Вайлдберриз-банке.

Карты будут фиолетового цвета. Их держатели смогут участвовать в программе лояльности, получая повышенные скидки при оплате на маркетплейсе и другие привилегии.

Wildberries запустил сервис «WB Кошелек», с которого клиенты могут оплачивать товары, в начале прошлого года. Счет можно пополнять онлайн через систему быстрых платежей. Обеспечение работы сервиса осуществляет Вайлдберриз-банк.

О других проектах Wildberries — в материале «Ъ FM» «Покупателей подключат к продажам».

Елизавета Шмакова