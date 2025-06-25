Депутат Нилов назвал незаконным его исключение из ЛДПР

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что его исключение из партии готовилось уже долгое время и этот процесс сопровождался травлей. Он не признает законности произошедшего.

«Коллеги вправе принять любое решение. Конкретно это готовилось давно — людей открыто ломали... Буду судиться, добиваться восстановления. Жириновский учил: никогда не сдавайся. Не сдамся»,— написал господин Нилов в своем Telegram-канале.

Он заявил, что из «ЛДПР Жириновского» его исключить никто не сможет: он останется с партией и с избирателями, продолжив законотворческую деятельность в комитете по труду и будет работать как независимый депутат. Вместе с тем господин Нилов не исключает и своего возвращения в партию. «В мае 2026-го по уставу — смена председателя партии. А если при новом руководстве и вектор сменится, не исключаю своего возвращения»,— написал он.

Депутат поблагодарил тех, кто поддерживает его и «кому пришлось побороть внутренний страх, кого заставляли писать, выступать, оскорблять».

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял, что господин Нилов нарушал партийную дисциплину и распространял слухи об однопартийцах. Решение об исключении депутата принял президиум ЛДПР «абсолютным большинством голосов».

Подробнее — в материале «Ъ» «Либерально-стилистические разногласия».