Либерально-стилистические разногласия

В ЛДПР за год до очередных выборов в Госдуму обострился внутренний конфликт, связанный с недовольством ряда опытных партийцев политикой нового партруководства. С резкой публичной критикой в адрес коллег выступил глава комитета Думы по труду, один из самых активных депутатов Ярослав Нилов. В руководстве ЛДПР его обвинения отвергли, дав понять, что перспектив в партии у парламентария нет. Источники “Ъ” не исключают, что дело может дойти до ухода господина Нилова из ЛДПР, однако уверены, что на его политических перспективах это не отразится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поводом к новому витку внутрипартийной дискуссии стал пост Ярослава Нилова в Telegram, размещенный вечером 16 июня. Комментируя обращение московского активиста Олега Новикова, «не согласного с авторитарными методами руководства» столичного отделения, господин Нилов заявил, что «людей с позицией» в партии сегодня «просто выкидывают за борт», если те «осмеливаются не соглашаться с генеральной линией». «Это не ошибка, это система»,— констатировал депутат, отметив, что многих партийцев «объявляют неугодными», а взаимодействие руководства с депутатами и активистами «напоминает диалог прораба со строителями-мигрантами». При этом Ярослав Нилов допустил, что лидер партии Леонид Слуцкий не осведомлен о деталях происходящего, поскольку «к сожалению, многие внутрипартийные процессы он уже не контролирует».

17 июня господину Нилову, тоже через Telegram, ответил его коллега по Думе зампред фракции и член Высшего совета ЛДПР Андрей Луговой. Он подчеркнул, что партия «преумножила наследие Жириновского» и обошла основных конкурентов (КПРФ) по рейтингам как раз за счет «продуктивной работы активных и мыслящих партийцев под руководством сильного лидера».

Депутат Нилов, напомнил господин Луговой, получил «один из наиболее ответственных участков» в Думе по партийной квоте, однако руководство ЛДПР «не в восторге от его работы». «По всей видимости, он понимает, сколь кислы его перспективы, поэтому пытается спровоцировать скандал»,— написал депутат, предположив, что господин Нилов пытается «капитализироваться за счет партии, дабы продолжить карьеру за рамками ЛДПР». «Перед Ярославом Ниловым отныне открыты все двери, кроме одной — которой он вчера громко хлопнул»,— заключил Андрей Луговой.

Ярослав Нилов впервые получил мандат депутата Госдумы в июле 2011 года и затем трижды переизбирался на новый срок по списку ЛДПР, неизменно входя в его головную часть. С 2016 года возглавляет комитет по труду и социальной политике. Является одним из самых активных и узнаваемых депутатов от ЛДПР. Например, по итогам весенней сессии 2024 года, по подсчетам “Ъ”, господин Нилов стал лидером по числу внесенных законопроектов (141) и шестым — по упоминаемости в СМИ. В 2016 году основатель ЛДПР Владимир Жириновский публично называл Ярослава Нилова одним из своих возможных преемников.

Сам Ярослав Нилов заверил “Ъ”, что не ведет переговоров с другими партиями и не собирается выходить из ЛДПР: «Я в партии с 1997 года, это вся моя жизнь». Свой пост в Telegram он назвал «криком души» в ответ на сложившуюся «нездоровую обстановку», когда «старых партийцев незаслуженно вычищают». Особо господин Нилов подчеркнул, что председателя ЛДПР, скорее всего, «ставят в известность по факту», а решения принимает «его окружение». Репрессивных мер депутат не боится: «Они принимаются уже давно и в отношении многих, поэтому я ничего не опасаюсь».

Замглавы центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар заявила “Ъ”, что в руководстве партии «неоднократно фиксировали нарушения внутрипартийной этики» со стороны коллеги Нилова. Он не задействован в партстроительстве, а электоральных успехов ЛДПР добивается «без его участия», подчеркнула госпожа Кавшар. В канун выборов партия «должна быть единой», кроме того, в руководстве учитывают «реакцию депутатов и активистов, которые единогласно осудили позицию» однопартийца, отметила она и пообещала, что действиям господина Нилова «будет дана оценка на уровне Высшего совета партии».

Как поясняют источники “Ъ”, у Ярослава Нилова затяжной конфликт с первым замглавы Центрального аппарата ЛДПР Марией Воропаевой, пришедшей в партию в 2022 году после избрания ее лидером Леонида Слуцкого. Фактически, говорят собеседники, господин Нилов стал членом стихийной «группы старожилов, недовольных кадровой стратегией при новом руководстве», к которой ранее также относили, например, вице-спикера Думы Бориса Чернышова и главу комитета по региональной политике Алексея Диденко. «К сожалению, Ярослав решил играть на обострение, не до конца чувствуя позицию регионов,— рассуждает один из собеседников “Ъ” в партии.— Объективно Слуцкому и Воропаевой удалось за это время стать координирующим центром».

Источники “Ъ” не исключают, что «с подачи регионов» Высший совет может принять в отношении Ярослава Нилова «самые жесткие решения» вплоть до исключения из партии. При этом один из собеседников не сомневается, что господин Нилов «будет в следующей Думе и останется председателем комитета, просто сменит партию». «Всего можно было добиться и менее конфликтным путем,— полагает источник.— Диденко это понял, Чернышов понял, Василий Власов не понял». Господина Власова, напомним, исключили из партии и позже лишили мандата «за прогулы» после публичной критики курса нового руководства ЛДПР. Впрочем, еще один собеседник “Ъ” в партии не исключает, что Алексей Диденко, которого в 2023 году, как и Ярослава Нилова, вывели из членов Высшего совета ЛДПР, «следующий на списание — просто не до конца осознает это».

Григорий Лейба