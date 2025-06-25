Депутата Госдумы Ярослава Нилова исключили из ЛДПР

Президиум Высшего совета ЛДПР исключил из партии главу комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова. Об этом сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, решение принято «абсолютным большинством голосов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Леонид Слуцкий сказал, что в его адрес поступили обращения от депутатов, членов партии и региональных отделений с предложением исключить Ярослава Нилова.

«Члены нашей партии открыто и внятно выразили свою позицию. Все солидарны: человек, нарушающий партийную дисциплину, распространяющий о партии и её руководстве, об однопартийцах клевету, совершающий действия, порочащие репутацию ЛДПР, не может оставаться в наших рядах»,— сказал господин Слуцкий (цитата по «РИА Новости»).

Подробнее — в материале «Ъ» «Либерально-стилистические разногласия».