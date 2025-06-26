Содержание в СИЗО не дает осужденным права участвовать в выборах

Приговоренные к лишению свободы граждане, отбывающие наказание в следственных изоляторах, не могут участвовать в выборах — точно так же, как и лица, содержащиеся непосредственно в местах лишения свободы. Соответствующее определение в ответ на запрос Центризбиркома (ЦИК) вынес Конституционный суд (КС).

Напомним, согласно ч. 3 ст. 32 Конституции, не имеют права избирать и быть избранными граждане, «содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда». Однако ЦИК просил КС разъяснить, могут ли голосовать (или выдвигаться) лица, приговоренные к лишению свободы, но оставшиеся отбывать наказание в местах предварительного заключения, формально не относящихся к местам лишения свободы. С одной стороны, в отношении таких граждан вынесен приговор, предусматривающий лишение свободы, но с другой — эти осужденные не являются «содержащимися в местах лишения свободы», то есть формально могут не относиться к тем, кто, согласно Конституции, не имеет права избирать и быть избранным.

КС в своем определении указал, что, поскольку в течение нахождения в СИЗО такие граждане отбывают наказание в виде лишения свободы, имеют статус осужденных «с присущими этому статусу правами и обязанностями» и, «по сути, ничем не отличаются от осужденных, находящихся непосредственно в исправительных учреждениях», на них в полной мере распространяется соответствующий конституционный запрет.

Григорий Лейба