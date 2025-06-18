Знай край, да не падай

Прокуратура запросила для обвиняемого в реабилитации нацизма петербургского журналиста, краеведа и сторонника концепции ингерманландского регионализма Дмитрия Витушкина год и три месяца в колонии-поселении. В материалах дела говорится, что фигурант оставил в социальной сети комментарий о «союзничестве» СССР и гитлеровской Германии. Подсудимый изначально вменяемое отрицал, однако на последнем слушании он признал свою вину и раскаялся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Витушкин в зале Городского суда

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Дмитрий Витушкин в зале Городского суда

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Накануне в Санкт-Петербургском городском суде завершились прения по уголовному делу в отношении 43-летнего теле- и радиоведущего, экскурсовода и краеведа Дмитрия Витушкина, которому инкриминируют реабилитацию нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ) из-за сообщения в соцсети «ВКонтакте» о солдатах РККА во времена Советско-финляндской войны (она же Зимняя война) 1939–1940 годов. Государственный обвинитель потребовала признать журналиста виновным в «распространении заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны» с использованием сети и назначить ему один год и три месяца колонии-поселения с запретом администрировать сайты на два года.

Дмитрий Витушкин работал на «Модном радио», «Радио Балтика», телеканале «ВОТ!», в изданиях ЗАКС.ру, «Санкт-Петербургские ведомости» и других медиа, был ведущим цикла телепередач «Петербург до Петербурга», а также организовывал экскурсии по городу. Свои публикации и выступления он посвящал в том числе истории.

Поводом для преследования краеведа стали его комментарии, оставленные в декабре 2022 года под постом в паблике «Ингерманландия», который он же администрировал, о финском снайпере Симо Хяюхя (фин. Simo Hayha). Уголовное дело возбудили 12 октября 2023 года. На следующий день господин Витушкин был арестован и около полугода провел в СИЗО. Позже ему смягчили меру пресечения, и с апреля прошлого года он находится под запретом определенных действий.

Краевед написал, что финн, по его мнению, защищал свою страну «от оккупантов-союзников нацистской Германии (согласно пакту Молотова-Риббентропа)», и назвал его примером для подражания.

«Сторона обвинения полагает, что (у подсудимого) имеется достаточный уровень образования и знаний, которые он получил непосредственно по истории, для того чтобы осознавать ложность содержащихся в размещенных в социальной сети материалов, комментариев и утверждений относительно роли СССР во Второй мировой войне»,— указала прокурор.

Первоначально журналисту вменили еще и неуважение к дням воинской славы (ч. 4 ст. 354.1 УК). В основу обвинения лег адресованный оппоненту комментарий: «Со своей "ленинградской землей" идите-ка в другие группы. Воспевание терроризма мы тут не приветствуем». Но на предыдущем заседании этот эпизод был снят после того, как защита предоставила документы, из которых следует, что дедушки краеведа были ветеранами Великой Отечественной войны, а бабушки пережили блокаду Ленинграда.

Представляющая интересы Дмитрия Витушкина адвокат Анастасия Пилипенко отметила, что хоть саму формулировку ее доверителя касательно отношений Советского Союза и нацистской Германии и можно назвать некорректной, то эти слова в любом случае всего лишь оценочное суждение, а не утверждение о таковом факте. Тем более, заострила внимание защитница, речь идет о событиях во время Зимней войны, а не Второй мировой. «Даже если те отношения, которые сложились между СССР и Германией в 1939 году по пакту Молотова — Риббентропа, нельзя назвать союзническими, все же это является оценкой»,— считает госпожа Пилипенко.

Адвокат подчеркнула, что подобные мнения и термины, которые ставят в вину ее клиенту, можно найти и в научной литературе, а сам подзащитный, оставляя такой комментарий, опирался исключительно на свой опыт и знания, не имея профильного исторического образования.

Несмотря на то, что на протяжении почти всего процесса господин Витушкин отказывался признать свою вину, во время последнего слушания он все же сделал это и раскаялся в содеянном: краевед принес извинения всем, кого могли задеть его высказывания, и добавил, что не имел злого умысла.

Сторона защиты попросила суд принять во внимание состояние здоровья пожилых родителей краеведа и его самого, надлежащее поведение плюс проведенное в следственном изоляторе время — и не назначать ему реальный срок, ограничившись альтернативными видами наказания, которые предусматривает уголовная статья, например, штрафом.

В своем выступлении прокурор также обозначила, что характер материалов, опубликованных на странице сообщества «Ингерманландия», «свидетельствует о протестном характере по отношению к политике и к Российской Федерации».

При этом во время допроса еще на стадии предварительного следствия господин Витушкин пояснил, что «однозначно положительно» относится к подвигу советского народа во время Великой Отечественной войны, не является «сторонником какого-либо сепаратизма» в РФ, движение ингерманландцев, по его утверждению, «было актуально лет десять назад» и сейчас никакого отношения к реальной политике не имеет, а люди, которые выступают за отделение от России, в настоящее время находятся за пределами страны.

В своих показания Дмитрий Витушкин заявил, что «искренне поддерживает» проведение специальной военной операции, а действия российских граждан, которые воюют на стороне ВСУ, категорически осуждает.

В последнем слове подсудимый вновь попросил прощения перед теми, кого мог обидеть. Оглашение приговора назначено на 25 июня. В случае признания журналиста виновным гособвинитель попросила взять его под стражу немедленно. Если суд назначит ему срок в колонии-поселении, то полгода, проведенные в СИЗО, согласно процессуальной логике, будут зачтены по формуле день за два.

Андрей Кучеров