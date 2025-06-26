Зачет с оттяжкой

Минпромторг готов разрешить производителям некоторых видов медтехники до конца 2026 года использовать документы о локализации в РФ старого образца наравне с новыми. Это послабление коснется ИВЛ, томографов, рентгенов и электрокардиографов, аппаратов ультразвуковой терапии и отдельных видов аппаратуры для диагностики. По мнению экспертов, это может свидетельствовать как о более медленном процессе локализации производства этой аппаратуры в РФ, так и о желании ведомства создать для компаний предсказуемую среду для инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти готовы пока сохранить доступ к госзаказу сложной медтехники для всех участников рынка, подтвердивших локализацию вне зависимости от ее оценки

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Власти готовы пока сохранить доступ к госзаказу сложной медтехники для всех участников рынка, подтвердивших локализацию вне зависимости от ее оценки

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Минпромторг разработал проект постановления правительства, которым предлагает отложить учет баллов оценки степени локализации производства для ряда видов медтехники при предоставлении производителям господдержки до конца 2026 года. Документ опубликован на regulation.gov.ru, несколькими днями ранее аналогичное решение правительство утвердило для закупок ряда категорий спецодежды (ПП №901 от 16 июня 2025 года).

Напомним, в 2023 году правительство, чтобы упорядочить поддержку отечественного производства, утвердило балльную систему определения страны происхождения товаров, в том числе для 18 видов медоборудования. Под ужесточение правил локализации попали аппараты ИВЛ, компьютерные томографы, маммографы, рентгеновское оборудование, стерилизаторы, УЗИ и лабораторное оборудование для работы с ПЦР. Компании, которые хотели претендовать на преференции на госзакупках как отечественные производители, должны были теперь подтвердить выполнение минимального объема технологических операций и научно-исследовательских работ, а также использовать российское сырье и комплектующие.

В то же время, как указывает Минпромторг в пояснительной записке к проекту постановления, соответствие отдельных видов медтехники требованиям подтверждено реестровыми записями, созданными до введения балльной системы,— ?на основании сертификатов о происхождении товара формы СТ-1, выдававшихся по актам экспертизы Торгово-промышленной палаты. Сроки их действия истекут ?до конца 2026 года. В результате, уточняет министерство, сложилась ситуация, при которой номера действующих реестровых записей не принимаются заказчиками в рамках реализации «национального режима» закупок в случае, если в выписках из записей реестра продукции не указана сумма баллов, хотя сами записи являются актуальными. Поэтому ведомство предлагает дополнить пункт 10 постановления ?№1875 новым подпунктом «м» — об изъятии требования обязательного указания суммы баллов для отдельных видов медицинских изделий, ?в отношении которых ранее была введена балльная система. В перечень входят ИВЛ, томографы, рентгены и электрокардиографы, аппараты ультразвуковой терапии и отдельные виды аппаратуры для диагностики. Новая норма будет действовать до конца 2026 года.

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе ведомства, изъятие предусмотрено исключительно в отношении требования об указании информации о баллах в выписках. При этом проект постановления «не затрагивает вопросы порядка включения в реестр медицинской продукции, а также действия балльной системы в отношении такой продукции». Де-факто старые и новые записи реестра отечественной продукции будут применяться на равных без учета суммы баллов в новых.

Как отмечает гендиректор компании MST.Group Константин Зотов, предложение Минпромторга может свидетельствовать о том, что процесс локализации определенных видов медтехники идет медленнее, чем ожидалось. «Невозможно быстро развернуть в РФ полноценное производство сложной аппаратуры — не хватает комплектующих, сырья, мгновенно выстроить всю цепочку создания компонентов не может никто. Возможно, понимая это, министерство готово отсрочить момент ужесточения доступа к преференциям, используя формальные основания в виде наличия старых реестровых записей»,— говорит он.

Как считает глава консалтинговой компании MDPro Алексей Ванин, свою роль могли сыграть и иные причины — нежелание ведомства ставить бизнес в ситуацию непредсказуемой смены правил игры. «При этом я не думаю, что глобальный курс на импортозамещение, который поддерживает Минпромторг, как-то изменится. Все настроены развивать локализацию»,— говорит он.

Отметим, что в общей сложности объем рынка этих видов медтехники составляет в РФ примерно 130 млрд руб. и с 2022 года, в связи со сложностями со ввозом в РФ такого оборудования, его потребление на внутреннем рынке снижалось. Его доля на рынке в целом составляет примерно 7–10%.

Анастасия Мануйлова, Олег Сапожков