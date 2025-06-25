Где ступила нога русского актера

Культура, история и русский язык — ключевые аргументы России в сохранении стабильности на постсоветском пространстве, уверены депутаты Госдумы. Продвижение этих безусловных ценностей в странах СНГ парламентарии обсудили на правительственном часе 25 июня. Пока правительство склоняется к прагматичному сотрудничеству с вкраплениями «мягкой силы», недоброжелатели сбивают соседей с пути «печеньками» по бросовой цене, предупредили чиновников народные избранники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Инструментов для вовлечения соседей «в сферу влияния российской культуры» у правительства достаточно, сразу заверила депутатов министр культуры Ольга Любимова, припомнив среди прочего фестивали, обменные дни, гастроли, выставки, литературные вечера и театры. «Русские театры за пределами России фактически играют роль полпредов русской культуры и русского языка»,— объяснила она.

Другими полпредами языка, доложил следом министр просвещения Сергей Кравцов, служат местные учителя. Только из Узбекистана за 2024 год прошли переподготовку в России свыше 11 тыс. педагогов и воспитателей.

Попутно Минпрос создает за рубежом русскоязычную образовательную инфраструктуру. «Наша мягкая сила — в распространении культуры и образовательных систем»,— отметил министр. В правильном представлении нуждается и русская история, поскольку изданные в ближнем зарубежье учебники порой имеют «определенные сложности и проблемы в изложении исторического материала и несоответствия принципам историзма и объективности», осторожно посетовал господин Кравцов. Прежде всего это касается глав, посвященных «общему прошлому» (то есть временам СССР), которые «в целом имеют негативный характер по отношению к России». Но «работа по согласованию единых подходов к трактовке единого исторического прошлого» уже ведется, заверил министр.

Значимость всего вышеперечисленного депутаты тоже оценили, но уже в более прикладном контексте. Так, председатель Думы Вячеслав Володин недвусмысленно намекнул соседям на необходимость быть более благодарными — ведь Москва строит взаимовыгодное и взаимоуважительное (то есть без вмешательства в суверенные дела) сотрудничество со странами СНГ, неслабо вкладывается в их ВВП, да еще и гарантирует их гражданам возможности для реализации в России. «Многие становятся депутатами!» — привел он пример, пожалуй, наивысшей реализации.

Последовательны же в этих вопросах, увы, не все, сокрушался спикер: «В Армении даже в наши школы при посольстве запрещают ходить детям граждан Армении! Где здесь гуманитарное сотрудничество?!» Заодно он припомнил Еревану отсутствие законного статуса у русского языка.

Между тем именно с его запрета все начиналось и на Украине, недобро напомнил господин Володин, где зарубежные политики «с печеньками» сбили с пути многих. «Итог — государства нет»,— резюмировал он.

Депутаты задор председателя поддержали, завалив министров вопросами и инициативами по работе профильных НКО, сшивке межуниверситетских связей, упрощению доступа жителей СНГ к российским цифровым платформам, строительству школ и печати «правильного», то есть единого учебника истории. «Не кирпичом единым, мы хотим, чтобы учебником скрепили фундамент наших отношений со странами СНГ»,— рассуждала, к примеру, Марина Ким («Справедливая Россия — За правду»).

Представители правительства, правда, идеологический пыл пытались слегка сбить. «В странах у наших ближайших соседей по отношению к РФ преобладает прагматичный подход,— мягко разъяснял вице-премьер Алексей Оверчук.— Они заинтересованы в росте экономики, и здесь мы как раз и находим общие интересы, которые позволят нам сближаться». Так что «связующим звеном сегодня выступает экономика», заключил чиновник, но поспешил добавить, что «и экономика невозможна без человеческих связей».

Депутаты тем не менее остались непреклонны. «Конечно, если они в экономике от нас зависят — это связь,— признал глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).— Но скажите, связала нас эта экономика с Украиной?..» К сожалению, пять «вброшенных куда надо» миллиардов перевесили «наши 350», которые шли только в экономику, констатировал коммунист и заключил: «Это должно научить нас сотрудничать и понимать, куда расходовать наши деньги».

Григорий Лейба