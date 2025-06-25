Владельца танкера оставили с носом

В Краснодаре начался судебный процесс по заявлению Росприроднадзора о взыскании с ЗАО «Волгатранснефть», владельца затонувшего танкера «Волгонефть-239», компенсации экологического ущерба в объеме 35,4 млрд руб. Ответчик не согласен с суммой, указывая на то, что при установлении ущерба Росприроднадзором засчитана часть мазута, которая находится в затонувшей носовой части танкера. Судовладелец утверждает, что после подъема обломка судна мазут не попадет в море и, следовательно, вреда экологии не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ликвидация последствий выброса нефтепродуктов на побережье Черного моря, 13 января

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Ликвидация последствий выброса нефтепродуктов на побережье Черного моря, 13 января

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края провел предварительное слушание по исковому заявлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) к московскому ЗАО «Волгатранснефть», владельцу танкера «Волгонефть-239», затонувшего в декабре 2024 года в Керченском проливе с грузом мазута. Представитель надзорного органа в ходе заседания пояснил, что причиной экологической катастрофы стало нарушение судовладельцем технических регламентов, запрещавших нахождение судна в акватории Черного моря в зимний период. В момент кораблекрушения на борту танкера находилось около 4,3 тыс. тонн нефтепродуктов.

Расчет специалистов Росприроднадзора, определивших сумму ущерба окружающей среде, включает вред экологической системе от нефтепродуктов, попавших в море сразу после крушения танкера, сообщил представитель истца.

В сумму добавлен ущерб от той части груза, которая осталась в резервуарах танкера после того, как судно разломилось и носовая часть затонула, а кормовая была выброшена на мель. По данным Росприроднадзора, затонувший корпус танкера «Волгонефть-239» не является герметичным, поэтому нефтепродукты периодически просачиваются в море.

Представитель ЗАО «Волгатранснефть» ответил отрицательно на вопрос суда о том, согласен ли судовладелец с предъявленным иском. «Мы не согласны с показателями объема нефтепродуктов, использованными в расчетах. Из носовой части танкера утечки нефтепродуктов нет»,— заявил участник процесса, добавив, что оставшийся в резервуарах мазут в количестве около 900 тонн не попадет в море, поскольку обломок судна будет поднят и утилизирован. Эта часть нефтепродуктов не должна учитываться при расчетах экологического ущерба, утверждает ответчик. Что касается остальной части иска, то представитель ЗАО «Волгатранснефть» попросил предоставить компании время для изучения расчетов Росприроднадзора.

Слушание дела о взыскании с ЗАО «Волгатранснефть» по существу заявленных требований начнется 23 июля.

На ту же дату назначен процесс по иску Росприроднадзора к компаниям «Кама шиппинг» и «Каматрансойл», владельцу и фрахтователю затонувшего танкера «Волгонефть-212». Объем претензий в этом процессе составляет 84,9 млрд руб., предварительное слушание прошло 24 июня, позиция ответчиков по существу иска не оглашалась.

Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает еще четыре иска к владельцам затонувших танкеров более чем на 890 млн руб. Возмещения расходов на ликвидацию последствий ЧС требуют Морспасслужба (два заявления), а также администрации Анапы и Темрюкского района.

Анна Перова, Краснодар